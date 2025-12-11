Рейтинг@Mail.ru
Рютте безосновательно обвинил Россию в агрессивных планах
16:46 11.12.2025 (обновлено: 16:50 11.12.2025)
Рютте безосновательно обвинил Россию в агрессивных планах
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, россия, германия, бельгия, сергей лавров, денис гончар, евросоюз, нато, марк рютте
Рютте безосновательно обвинил Россию в агрессивных планах

Рютте считает, что РФ сможет начать войну против альянса в течение 5 лет

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На выход из НАТО: враг Трампа предложил США альтернативу получше
Вчера, 08:00
"С экономикой, полностью ориентированной на ведение войны, Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - сказал он.
По словам Рютте, время не на стороне альянса в его противостоянии с Россией.
"Я опасаюсь, что слишком многие тихо проявляют самоуспокоенность, слишком многие не ощущают срочности ситуации", - добавил генсек НАТО.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США подготовили документ с обязательствами не расширять НАТО, пишут СМИ
Вчера, 13:01
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Рютте призвал европейские страны быть готовыми "сражаться с русскими"
Вчера, 14:30
 
В миреРоссияГерманияБельгияСергей ЛавровДенис ГончарЕвросоюзНАТОМарк Рютте
 
 
