Рютте безосновательно обвинил Россию в агрессивных планах

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.

"С экономикой, полностью ориентированной на ведение войны, Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - сказал он.

По словам Рютте , время не на стороне альянса в его противостоянии с Россией.

"Я опасаюсь, что слишком многие тихо проявляют самоуспокоенность, слишком многие не ощущают срочности ситуации", - добавил генсек НАТО.

Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.