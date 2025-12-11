Рютте безосновательно обвинил Россию в агрессивных планах

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
"С экономикой, полностью ориентированной на ведение войны, Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - сказал он.
По словам Рютте, время не на стороне альянса в его противостоянии с Россией.
"Я опасаюсь, что слишком многие тихо проявляют самоуспокоенность, слишком многие не ощущают срочности ситуации", - добавил генсек НАТО.
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".