Рютте призвал страны НАТО перейти к военному образу мышления

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал в Берлине страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России.
"Я здесь сегодня для того, чтобы объяснить, в какой ситуации находится НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну ещё до её начала. И для этого нам нужно предельно ясно осознавать угрозу. Мы - следующая цель России. И мы уже находимся под ударом. Когда я стал генеральным секретарём НАТО в прошлом году, я предупреждал, что то, что происходит на Украине, может произойти и с государствами-союзниками. Мы должны перейти к военному образу мышления", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".