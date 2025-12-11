Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса

БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что он думает о расширении альянса после публикации новой стратегии национальной безопасности США, в которой выражаются сомнения в политике расширения НАТО.