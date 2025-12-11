Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса - РИА Новости, 11.12.2025
14:33 11.12.2025 (обновлено: 16:40 11.12.2025)
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса
2025-12-11T14:33:00+03:00
2025-12-11T16:40:00+03:00
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса

Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса после сомнений США

© Getty Images / Sean GallupГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. 11 декабря 2025
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что он думает о расширении альянса после публикации новой стратегии национальной безопасности США, в которой выражаются сомнения в политике расширения НАТО.
В МИД РФ 8 ноября заявили, что Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО.
"Как генеральный секретарь НАТО, моей основной задачей, разумеется, является обеспечение безопасности альянса в целом", - сказал он.
Белый дом опубликовал 5 декабря новую стратегию национальной безопасности, в которой от Европы требуют взять на себя большую ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания в отношении конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На выход из НАТО: враг Трампа предложил США альтернативу получше
Вчера, 08:00
 
