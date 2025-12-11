https://ria.ru/20251211/nato-2061381640.html
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о расширении альянса
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что он думает о... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:33:00+03:00
2025-12-11T14:33:00+03:00
2025-12-11T16:40:00+03:00
в мире
сша
германия
россия
марк рютте
фридрих мерц
нато
мирный план сша по украине
в мире, сша, германия, россия, марк рютте, фридрих мерц, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Германия, Россия, Марк Рютте, Фридрих Мерц, НАТО, Мирный план США по Украине
