Конфликт на Украине можно было предотвратить, признали в США
13:28 11.12.2025
Конфликт на Украине можно было предотвратить, признали в США
Заявление Киева в начале 2022 года о том, что Украина не будет вступать в НАТО, могло бы предотвратить конфликт, признала бывший старший директор по Европе...
в мире
киев
украина
сша
джо байден
нато
мирный план сша по украине
киев
украина
сша
Конфликт на Украине можно было предотвратить, признали в США

Слоут: отказ Украины от вступления в НАТО мог бы предотвратить конфликт

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заявление Киева в начале 2022 года о том, что Украина не будет вступать в НАТО, могло бы предотвратить конфликт, признала бывший старший директор по Европе Совета нацбезопасности США Аманда Слоут в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
"Это, конечно же, предотвратило бы разрушение и людские потери", - сказала Слоут, занимавшая должность в Совете нацбезопасности при Джо Байдене.
Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
Вчера, 11:20
В беседе с пранкерами Слоут также признала, что ей лично "было неприятно" от мысли о том, что Вашингтон будет "подталкивать" Киев не вступать в НАТО и таким образом даст России больше влияния.
"Мне было неприятно от мысли, что США будут подталкивать Украину не делать этого (не вступать в НАТО - ред.) и как бы неявно дадут России некую сферу влияния или право вето. Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было это сделать до начала войны? Не лучше ли было это сделать на переговорах в Стамбуле?" - сказала американская чиновница.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
Вчера, 08:00
 
В миреКиевУкраинаСШАДжо БайденНАТОМирный план США по Украине
 
 
