Экс-глава военного комитета НАТО считает, что США не покинут альянс - РИА Новости, 11.12.2025
06:14 11.12.2025
Экс-глава военного комитета НАТО считает, что США не покинут альянс
Экс-глава военного комитета НАТО считает, что США не покинут альянс - РИА Новости, 11.12.2025
Экс-глава военного комитета НАТО считает, что США не покинут альянс
Бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что США не собираются покидать НАТО. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, сша, роб бауэр, нато
В мире, США, Роб Бауэр, НАТО
Экс-глава военного комитета НАТО считает, что США не покинут альянс

Экс-глава военного комитета НАТО Бауэр считает, что США не покинут альянс

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что США не собираются покидать НАТО.
"США не собираются выходить из НАТО", - заявил Бауэр в интервью испанской газете Mundo.
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
НАТО не имеет планов на случай выхода США из альянса, сообщает Politico
10 декабря, 14:45
Он также сказал, что не стоит даже рассматривать НАТО без членства США.
Офис американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси ранее сообщил, что тот представил законопроект о выходе США из НАТО. Как гласит документ, членство в альянсе не соответствует интересам национальной безопасности страны и продолжает нести риск вовлечения США в войны за границей.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Политолог объяснил появление законопроекта о выходе США из НАТО
10 декабря, 10:28
 
