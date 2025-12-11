Рейтинг@Mail.ru
Госнаграды вручили заслуженным жителям Ростовской области
Ростовская область
Ростовская область
 
16:14 11.12.2025
Госнаграды вручили заслуженным жителям Ростовской области
Госнаграды вручили заслуженным жителям Ростовской области - РИА Новости, 11.12.2025
Госнаграды вручили заслуженным жителям Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вручил заслуженным жителям региона государственные и областные награды в преддверии дня конституции, сообщает... РИА Новости, 11.12.2025
ростовская область
юрий слюсарь
иван саввиди
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь , иван саввиди, ростовская область
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Иван Саввиди, Ростовская область
Госнаграды вручили заслуженным жителям Ростовской области

Слюсарь вручил госнаграды заслуженным жителям Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вручил заслуженным жителям региона государственные и областные награды в преддверии дня конституции, сообщает правительство региона.
Церемония вручения наград состоялась в Ростовском общественном собрании.
"Своим примером вы показываете, что достичь высот можно в любом деле, даже в самом необычном. Развитие любимой Ростовской области, всей нашей России невозможно представить без вашего вклада. В основе всего лежит каждодневный, но столь нужный стране и нашему краю труд", - сказал Слюсарь, поздравляя награжденных.
Глава региона отметил, что несколько жителей региона удостоены высоких госнаград с формулировкой "за храбрость и самоотверженность" - качества, которые проявлены при исполнении профессионального долга, оказании медпомощи.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден вице-президент всероссийской федерации, глава федерации фиджитал-спорта Ростовской области Денис Диденко. Фиджитал – новейший вид соревнований, который объединяет классический и киберспорт. В России это официальный вид спорта с 2023 года, и правительство РФ утвердило концепцию его развития до 2030 года.
Звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" присвоено директору спортивной школы олимпийского резерва №8 имени Понедельника Юрию Сафронову.
Государственные и областные награды Слюсарь также вручил работникам АПК и здравоохранения, представителям науки и культуры Ростовской области.
В этом году звание "Почётный гражданин Ростовской области" было присвоено четырем выдающимся землякам. Накануне Дня Победы его получили ветераны Великой Отечественной войны - ростовчанка Анна Ивановна Фролова и Калуст Христофорович Магоян из Мясниковского района.
В четверг награду вручили ещё двум жителям региона. Более четверти века Вячеслав Кущёв возглавляет Ростовский государственный музыкальный театр. С 2012 года он также возглавляет Общественную палату Ростовской области, реализует проекты по поддержке НКО, воспитанию молодёжи, помощи участникам СВО.
Связана с Ростовской областью жизнь Ивана Саввиди, созданная им "Группа Агроком" - один из крупнейших агрохолдингов Юга России. Его благотворительный фонд ежегодно инвестирует в патриотические, культурные проекты, на восстановление православных святынь, поддержку молодёжи.
Ростов-на-Дону
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области
5 декабря, 16:45
 
Ростовская область Юрий Слюсарь Иван Саввиди Ростовская область
 
 
