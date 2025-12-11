Госнаграды вручили заслуженным жителям Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вручил заслуженным жителям региона государственные и областные награды в преддверии дня конституции, сообщает правительство региона.

Церемония вручения наград состоялась в Ростовском общественном собрании.

"Своим примером вы показываете, что достичь высот можно в любом деле, даже в самом необычном. Развитие любимой Ростовской области, всей нашей России невозможно представить без вашего вклада. В основе всего лежит каждодневный, но столь нужный стране и нашему краю труд", - сказал Слюсарь, поздравляя награжденных.

Глава региона отметил, что несколько жителей региона удостоены высоких госнаград с формулировкой "за храбрость и самоотверженность" - качества, которые проявлены при исполнении профессионального долга, оказании медпомощи.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден вице-президент всероссийской федерации, глава федерации фиджитал-спорта Ростовской области Денис Диденко. Фиджитал – новейший вид соревнований, который объединяет классический и киберспорт. В России это официальный вид спорта с 2023 года, и правительство РФ утвердило концепцию его развития до 2030 года.

Звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" присвоено директору спортивной школы олимпийского резерва №8 имени Понедельника Юрию Сафронову.

Государственные и областные награды Слюсарь также вручил работникам АПК и здравоохранения, представителям науки и культуры Ростовской области.

В этом году звание "Почётный гражданин Ростовской области" было присвоено четырем выдающимся землякам. Накануне Дня Победы его получили ветераны Великой Отечественной войны - ростовчанка Анна Ивановна Фролова и Калуст Христофорович Магоян из Мясниковского района.

В четверг награду вручили ещё двум жителям региона. Более четверти века Вячеслав Кущёв возглавляет Ростовский государственный музыкальный театр. С 2012 года он также возглавляет Общественную палату Ростовской области, реализует проекты по поддержке НКО, воспитанию молодёжи, помощи участникам СВО.