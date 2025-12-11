МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их отправят в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Эти слухи стали причиной массового расторжения контрактов иностранными наемниками. В Deep State заявляют, что лично пообщались с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию", - указали в российских силовых структурах.