Иностранные наемники массово бегут из ВСУ, заявили российские силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 11.12.2025
Иностранные наемники массово бегут из ВСУ, заявили российские силовики
Иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их отправят в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Иностранные наемники массово бегут из ВСУ, заявили российские силовики

Военнослужащий в окопе на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий в окопе на боевой позиции в зоне СВО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в окопе на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их отправят в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Иностранные наемники бегут из ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, украинский ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки Украины, утверждает, что командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска.
"Эти слухи стали причиной массового расторжения контрактов иностранными наемниками. В Deep State заявляют, что лично пообщались с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию", - указали в российских силовых структурах.
