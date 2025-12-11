Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания, сообщает правительство Ростовской области.

Торжественное мероприятие состоялось в Атаманском дворце.

"Сегодня фонды музея-заповедника хранят около 70 тысяч экспонатов, многие из которых являются раритетными. Но самое главное сокровище - это его коллектив, люди, которые очень любят станицу и гордятся ее историей", - отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Министр вручила сотрудникам учреждения областные награды, а также ведомственные благодарственные письма. К поздравлениям присоединился заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Игорь Гуськов.

У станицы (в прошлом – город Черкасск) богатая история. На базе единственного в стране большого комплекса памятников архитектуры, истории и культуры донского казачества XVIII-XX веков 30 декабря 1970 года был создан Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник. Инициатором создания выступил Михаил Шолохов.

На сегодняшний день в структуре музея-заповедника девять объектов культурного наследия федерального значения, в том числе древнейший храм Ростовской области - Войсковой Воскресенский собор - и единственная атаманская усадьба на Юге России.