https://ria.ru/20251211/muzej-2061348658.html
Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания
Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания - РИА Новости, 11.12.2025
Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:03:00+03:00
2025-12-11T13:03:00+03:00
2025-12-11T13:03:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юг
россия
анна дмитриева
игорь гуськов
михаил шолохов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061347530_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_6740dc8e6cd140f981c3362429361baf.jpg
https://ria.ru/20251209/ploschadki-2060947122.html
https://ria.ru/20251209/kontrol-2060799578.html
ростовская область
юг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061347530_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_d9c4f2583e358cbf33c5b26384e7b65b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юг, россия, анна дмитриева, игорь гуськов, михаил шолохов
Ростовская область , Ростовская область, Юг, Россия, Анна Дмитриева, Игорь Гуськов, Михаил Шолохов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания, сообщает правительство Ростовской области.
Торжественное мероприятие состоялось в Атаманском дворце.
"Сегодня фонды музея-заповедника хранят около 70 тысяч экспонатов, многие из которых являются раритетными. Но самое главное сокровище - это его коллектив, люди, которые очень любят станицу и гордятся ее историей", - отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Министр вручила сотрудникам учреждения областные награды, а также ведомственные благодарственные письма. К поздравлениям присоединился заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Игорь Гуськов.
У станицы (в прошлом – город Черкасск) богатая история. На базе единственного в стране большого комплекса памятников архитектуры, истории и культуры донского казачества XVIII-XX веков 30 декабря 1970 года был создан Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник. Инициатором создания выступил Михаил Шолохов.
На сегодняшний день в структуре музея-заповедника девять объектов культурного наследия федерального значения, в том числе древнейший храм Ростовской области - Войсковой Воскресенский собор - и единственная атаманская усадьба на Юге России.
Крупнейший музейный комплекс Старочеркасска ежегодно посещают более 170 тысяч человек. Здесь открывается более двух десятков выставок, проходит свыше 300 культурно-массовых мероприятий в год.