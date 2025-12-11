Рейтинг@Mail.ru
Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
13:03 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/muzej-2061348658.html
Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания
Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания - РИА Новости, 11.12.2025
Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:03:00+03:00
2025-12-11T13:03:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юг
россия
анна дмитриева
игорь гуськов
михаил шолохов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061347530_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_6740dc8e6cd140f981c3362429361baf.jpg
https://ria.ru/20251209/ploschadki-2060947122.html
https://ria.ru/20251209/kontrol-2060799578.html
ростовская область
юг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061347530_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_d9c4f2583e358cbf33c5b26384e7b65b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, юг, россия, анна дмитриева, игорь гуськов, михаил шолохов
Ростовская область , Ростовская область, Юг, Россия, Анна Дмитриева, Игорь Гуськов, Михаил Шолохов

Старочеркасский музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания

© Фото : Правительство Ростовской области/Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедникСтарочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Правительство Ростовской области/Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 55 лет со дня основания, сообщает правительство Ростовской области.
Торжественное мероприятие состоялось в Атаманском дворце.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Площадки патриотического форума открылись в Ростовской области
9 декабря, 19:43
"Сегодня фонды музея-заповедника хранят около 70 тысяч экспонатов, многие из которых являются раритетными. Но самое главное сокровище - это его коллектив, люди, которые очень любят станицу и гордятся ее историей", - отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Министр вручила сотрудникам учреждения областные награды, а также ведомственные благодарственные письма. К поздравлениям присоединился заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Игорь Гуськов.
У станицы (в прошлом – город Черкасск) богатая история. На базе единственного в стране большого комплекса памятников архитектуры, истории и культуры донского казачества XVIII-XX веков 30 декабря 1970 года был создан Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник. Инициатором создания выступил Михаил Шолохов.
На сегодняшний день в структуре музея-заповедника девять объектов культурного наследия федерального значения, в том числе древнейший храм Ростовской области - Войсковой Воскресенский собор - и единственная атаманская усадьба на Юге России.
Крупнейший музейный комплекс Старочеркасска ежегодно посещают более 170 тысяч человек. Здесь открывается более двух десятков выставок, проходит свыше 300 культурно-массовых мероприятий в год.
Александр Скрябин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Контроль за качеством ремонта дорог ужесточат в Ростове-на-Дону
9 декабря, 13:11
 
Ростовская областьРостовская областьЮгРоссияАнна ДмитриеваИгорь ГуськовМихаил Шолохов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала