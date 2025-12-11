Пробки в четверг в Москве достигли 10 баллов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пробки в четверг в Москве достигли десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Затруднения движения наблюдаются в центре города. Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней стороне. Автомобилистам придется постоять на Москворецкой и Кремлевской набережных, Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице, на улице Земляной Вал и на Тверском бульваре. Частично перекрыто движение на съезде с Кремлевской набережной, на Большой каменном мосту, на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.
Плотное движение также фиксируется почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца, а также на внешней и внутренней сторонах МКАД на юго-западе и юге.
