Рейтинг@Mail.ru
Пробки в четверг в Москве достигли 10 баллов - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/moskva-2061505277.html
Пробки в четверг в Москве достигли 10 баллов
Пробки в четверг в Москве достигли 10 баллов - РИА Новости, 11.12.2025
Пробки в четверг в Москве достигли 10 баллов
Пробки в четверг в Москве достигли десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:08:00+03:00
2025-12-11T19:08:00+03:00
москва
садовое кольцо (москва)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818401183_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_a83435917348d8ecab17fade10ef1bcf.jpg
https://ria.ru/20251205/elektrichki-2059949470.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818401183_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_f44ca1bc5c8fc0a86314a70ac105ba65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, садовое кольцо (москва), общество
Москва, Садовое кольцо (Москва), Общество
Пробки в четверг в Москве достигли 10 баллов

Пробки в центре Москвы достигли десяти баллов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце
Автомобильное движение на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Садовом кольце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пробки в четверг в Москве достигли десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Затруднения движения наблюдаются в центре города. Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней стороне. Автомобилистам придется постоять на Москворецкой и Кремлевской набережных, Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице, на улице Земляной Вал и на Тверском бульваре. Частично перекрыто движение на съезде с Кремлевской набережной, на Большой каменном мосту, на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.
Плотное движение также фиксируется почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца, а также на внешней и внутренней сторонах МКАД на юго-западе и юге.
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
График движения поездов МЦД-2 временно изменится
5 декабря, 07:48
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала