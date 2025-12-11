https://ria.ru/20251211/moskva-2061499307.html
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГСУ СК
москва
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
