В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
18:45 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/moskva-2061499307.html
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГСУ СК и... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
москва
Новости
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины

В Москве нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГСУ СК и прокуратуры столицы.
"В квартире жилого дома на улице Богородский Вал обнаружены тело мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения и множественных телесных повреждений", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Московские следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Сейчас, как добавили в главке, криминалисты работают на месте происшествия.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины
10 декабря, 17:21
 
