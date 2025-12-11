Пашиняна встретили митингом у армянского посольства в Москве

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Митингующие у здания посольства Армении в Москве потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна прекратить нападки на ААЦ , передает корреспондент РИА Новости.

"В день визита в Россию Никола Пашиняна и в день оглашения приговора благотворителю и бизнесмену Самвелу Карапетяну у посольства Армении движением "Наследники Ноя" при поддержке Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ проходит акция "Мы вместе с Эчмиадзином", — рассказал представитель епархии по взаимодействию с государственными и общественными структурами Левон Муканян.

По его словам, в митинге принимают участие более одной тысячи человек. Они требуют прекратить нападки на католикоса всех армян Гарегина II и других иерархов церкви, а также освободить из тюрем четырех священнослужителей ААЦ.

Манифестанты выступают под лозунгами "Церковь — основа армянской национальной идентичности", "Католикос — глава церкви, выбранный народом и Богом!", "Позор раскольникам и предателям церкви", "Позор власти, преследующей священнослужителей", "Единство церкви — единство народа, единство народа —единство Армении".

Как заявил Муканян, протестующие намерены передать послу Гургену Арсеняну резолюцию, где говорится, что даже в период оккупации Армении никто не посягал на церковь, а сама она была центром идентичности народа.

"Но сегодня ААЦ усилиями нынешнего режима Пашиняна перестала представляться как безусловная духовная и моральная основа нации. Вместо этого она позиционируется Пашиняном как политический оппонент правящей власти", — подчеркнул он.

Представители армянской диаспоры вручат аналогичные резолюции послам Армении в Бельгии и Германии, а также генеральным консулам в Марселе и Лионе

Пашинян против ААЦ

В последнее время премьер усилил нападки на ААЦ. Весной он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой, а вскоре предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.

В середине июня в республике арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку церкви. Его обвинили в призывах к свержению власти. Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.

Архиепископ Баграт Галстанян , возглавляющий движение "Священная борьба", также попал под арест. Он был лидером протестующих, которые в прошлом году требовали отставки главы армянского правительства. Заключили под стражу и архиепископа Микаэля Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности страны.