Билайн вышел в лидеры по LTE-покрытию в крупнейших городах Подмосковья

"Мы проектируем сеть под маршруты наших клиентов: чтобы связь не пропадала при въезде в новый район, выезде на трассу или переходе от одного города к другому. Мы продолжаем активно развивать нашу сеть, например, прошедший 2025 год был рекордным по числу запущенных нами новых базовых станций, и планы на 2026 год не менее амбициозны", — приводятся в сообщении слова директора Московского региона Билайна Олега Бирюкова.