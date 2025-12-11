Билайн вышел в лидеры по LTE-покрытию в крупнейших городах Подмосковья

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Билайн признан самым надежным оператором мобильной связи в крупнейших городах Подмосковья по итогам независимого исследования ИАА "Телеком Дейли"* среди сотовой четверки, сообщает компания.
Среди протестированных операторов только Билайн обеспечил 100% LTE-покрытие в каждом из 15 городов региона, продемонстрировав наибольшую стабильность и надежность покрытия.
Дополнительно эксперты оценили скорость мобильного интернета. Средняя скорость загрузки данных (Download) в Подмосковье составила 55,1 Мбит/с, что на 35–40% выше показателей региональных центров России в 2024–2025 годах. Скорость передачи данных от пользователя (Upload) достигла 28,2 Мбит/с, обеспечивая комфортную работу с облачными сервисами и передачу мультимедиа.
Ключевой параметр, влияющий на комфорт использования онлайн-сервисов, — задержка сигнала (ping). Средний показатель среди всех операторов составил 50,4 мс, при этом сеть Билайна показала лучший результат — 37,6 мс. Низкая задержка обеспечивает быструю загрузку страниц, стабильность видеозвонков и быстрый отклик в онлайн-играх.
"Мы проектируем сеть под маршруты наших клиентов: чтобы связь не пропадала при въезде в новый район, выезде на трассу или переходе от одного города к другому. Мы продолжаем активно развивать нашу сеть, например, прошедший 2025 год был рекордным по числу запущенных нами новых базовых станций, и планы на 2026 год не менее амбициозны", — приводятся в сообщении слова директора Московского региона Билайна Олега Бирюкова.
ИАА TelecomDaily провело полевые измерения во второй половине ноября в Ногинске, Реутове, Троицке, Видном, Домодедове, Наро-Фоминске, Бронницах, Коломне, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Истре, Волоколамске, Красногорске и Мытищах. Тестирование выполнялось в реальных условиях движения — по магистралям, в исторических центрах и спальных районах, в будни, выходные и часы пик. Для измерений применялся комплекс TEMS Investigation — отраслевой стандарт оценки реального качества связи.
Лидерство в Подмосковье дополняет результаты других независимых исследований. По итогам измерений DMTEL ("ДМТЕЛ")**, проведенных летом 2025 года, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE — абоненты могли использовать 4G 99,96% времени.
Кроме того, по данным TelecomDaily***, Билайн показал наилучшую непрерывность мобильного интернета в Московском метрополитене, обеспечив стабильное соединение даже в условиях высокой скорости движения поездов и высокой нагрузки.
*Исследование проведено ИАА TelecomDaily среди операторов четырех сотовых сетей в ноябре 2025 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation. C полным текстом можно ознакомиться по ссылке .
**Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов "большой четверки" в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
*** Исследование проводилось ИАА TelecomDaily в Московском метрополитене в октябре 2025 года с помощью критериев, выбранных агентством самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте интернет-СМИ "Телеком Дейли" (0+).
