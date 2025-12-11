МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мошенники от имени "Госуслуг" рассылают сообщения в мессенджерах о якобы возможности получить "выплату", однако такая рассылка только инициирует череду подписок на мошеннические каналы, Мошенники от имени "Госуслуг" рассылают сообщения в мессенджерах о якобы возможности получить "выплату", однако такая рассылка только инициирует череду подписок на мошеннические каналы, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"В примере массовая рассылка в мессенджерах от имени "Госуслуг", зафиксированная 11 декабря 2025 года. При попытке получить "выплату" инициируется череда подписок на мошеннические каналы, где пользователю будут предлагать нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты, вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ", — говорится в сообщении.

В материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, изображено мошенническое сообщение в мессенджере о якобы выплате в 15 тысяч рублей, которую могут получить граждане России старше 18 лет, подав заявку до 15 декабря на якобы официальном сайте "Госуслуг" или в ближайшем отделении "Почты России".

Правоохранители уточнили, что расхожее мнение о том, что на подобные приемы попадаются только "неопытные пользователи", неверно, так как если схема живет годами, значит, она по-прежнему остается прибыльной для мошенников.

"Техническая защита развивается, но социальная инженерия остается слабым местом: доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов по-прежнему приносят злоумышленникам прибыль", — отмечается в сообщении.