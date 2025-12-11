Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 11.12.2025 (обновлено: 23:43 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/moshenniki-2061536279.html
МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре
МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре - РИА Новости, 11.12.2025
МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре
Мошенники от имени "Госуслуг" рассылают сообщения в мессенджерах о якобы возможности получить "выплату", однако такая рассылка только инициирует череду подписок РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:04:00+03:00
2025-12-11T23:43:00+03:00
россия
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251211/moshenniki-2061199696.html
https://ria.ru/20251209/prigovor-2060720941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новый год, общество
Россия, Новый год, Общество
МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре

Мошенники от имени "Госуслуг" рассылают сообщения о возможности получить выплату

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мошенники от имени "Госуслуг" рассылают сообщения в мессенджерах о якобы возможности получить "выплату", однако такая рассылка только инициирует череду подписок на мошеннические каналы, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"В примере массовая рассылка в мессенджерах от имени "Госуслуг", зафиксированная 11 декабря 2025 года. При попытке получить "выплату" инициируется череда подписок на мошеннические каналы, где пользователю будут предлагать нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты, вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ", — говорится в сообщении.
Прохожие на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Взяли в заложники". Мошенники ввели в оборот новую схему развода
Вчера, 08:00
В материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, изображено мошенническое сообщение в мессенджере о якобы выплате в 15 тысяч рублей, которую могут получить граждане России старше 18 лет, подав заявку до 15 декабря на якобы официальном сайте "Госуслуг" или в ближайшем отделении "Почты России".
Правоохранители уточнили, что расхожее мнение о том, что на подобные приемы попадаются только "неопытные пользователи", неверно, так как если схема живет годами, значит, она по-прежнему остается прибыльной для мошенников.
"Техническая защита развивается, но социальная инженерия остается слабым местом: доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов по-прежнему приносят злоумышленникам прибыль", — отмечается в сообщении.
В МВД подчеркнули, что важную роль в защите от мошенников играют развитие цифровой грамотности, умение проверять источники, способность выдерживать паузы в ситуациях давления, а также критическое мышление, которое способно остановить большинство сценариев еще до первой ошибки пользователя.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В суде пояснили, имеет ли значение приговор мошенникам в споре по жилью
9 декабря, 07:42
 
РоссияНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала