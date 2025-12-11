"Взяли в заложники". Мошенники ввели в оборот новую схему развода

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Угрозы, вымогательства, требование выкупа — мошенники, представляясь силовиками, обвиняют подростков в сотрудничестве с ВСУ и грозят большими сроками всей семье. Напуганные дети следуют каждому указанию. Доходит до того, что преступники прячут их, выманивая деньги у родителей. Как устроена схема обмана — в материале РИА Новости.

"Не считается, ищи дальше"

Осенью 13-летнему Андрею (имя несовершеннолетнего изменено) написал в соцсетях незнакомец. Представился приятелем, с которым вместе отдыхали в летнем лагере, предложил погулять. Андрей тут же сказал, что за пределы района родители ему выезжать запрещают. Тот заверил, что приедет сам, и попросил точную геолокацию.

Через некоторое время в Telegram Андрею пришло видеосообщение от мужчины в балаклаве, представившегося военнослужащим ВСУ. "Стал шантажировать: мол, "лови дрон", — рассказывает РИА Новости мать подростка Екатерина (имя изменено). — А через полчаса Андрея начал бомбить сообщениями с других аккаунтов якобы сотрудник правоохранительных органов. Писал, что "вы совершили государственное преступление", поэтому теперь всей семье грозит тюрьма. А чтобы этого не произошло, надо следовать его указаниям".

Андрей попался на крючок. Из страха навредить родителям ничего им не рассказывал и выполнял все требования аферистов. Они вынудили его искать ценности в доме — мол, иначе приедут "сотрудники ФСБ" и все конфискуют. Например, Андрей отправил фото с отцовскими часами, на что мошенники ответили: "Не считается. Ищите дальше".

Подросток, что-то заподозрив, попросил собеседника включить камеру. "А там в кабинете мужчина славянской внешности с южным говором. На фоне — портрет президента, триколор", — продолжает Екатерина. "Куратор" угрожал, что вот-вот в дом вломятся силовики, поэтому Андрею следует поторопиться.

"Вынудили его перевести деньги на специальный счет, где будет проверка, "были ли переводы ВСУ". А затем деньги "задекларируют", — говорит Екатерина. — Заверили, что на все про все — минут пятнадцать. Попросили взять втихую отцовский телефон, а дальше они скажут, что делать. Андрей сказал нам, что выйдет проветриться минут на десять-пятнадцать. Как он взял телефон, мы не увидели".

В итоге Андрей перечислил мошенникам три миллиона рублей, а затем разбил телефон отца. "Рядом проходил мужчина. Андрей решил, что это папа, — объясняет мать подростка. — Мошенники были на связи и приказали срочно избавиться от телефона, иначе "операция по спасению сорвется".

"Они добивались большего"

Родители Андрея заподозрили неладное, когда сын не вернулся вовремя, а потом Екатерине поступил звонок из банка с сообщением о подозрительной активности. Как выяснилось позже, возвращаться домой подростку запретил "куратор". Потребовал вызвать такси, уехать в "какое-нибудь знакомое место" и ждать дальнейших указаний.

"Мы обратились в полицию. Подключились волонтеры. Искали и сами. Поскольку номер Андрея зарегистрирован на меня, выяснили, что он обращался в службу такси. В общем, собирали информацию по крупицам", — говорит Екатерина.

Андрей нашелся в подъезде соседнего ЖК утром следующего дня. Все это время кураторы были с ним на связи. А когда к мальчику подошли полицейские и взяли трубку, мошенник заявил, что он якобы его отец. На что подросток отрицательно покачал головой.

« "Обращались также с заявлением о мошеннических действиях. "Куратор" не успел удалить сообщения до того, как мы сохранили все голосовые. Дело сперва находилось в полиции, теперь его передали в Следственный комитет. Пока удалось выяснить, что со счетов, куда были переведены наши деньги, совершались покупки в магазинах на крупные суммы, — рассказывает мать. — Главное, что ребенок нашелся. Произошедшее он осознал, до сих пор винит себя, работаем с психологом. Очевидно, что мошенники добивались большего. Непонятно, чем все могло закончиться".

"Требовали выкуп"

С подобным столкнулась и семья школьницы Ирины. Весной ей пришло СМС о том, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали, а восстановить доступ можно, только перезвонив по определенному номеру. Трубку взяли "сотрудники ФСБ", заявили, что "со счета матери был денежный перевод ВСУ" и теперь ей грозит срок. Потребовали заснять на камеру имущество. "Сказали, все, что войдет в кадр, не будут изымать во время предстоящего обыска, — говорит Александра, мать девочки. — Мы живем в частном доме — они велели сделать видео всего дома, гаража, подвала. Причем строго-настрого запретили рассказывать родителям, якобы это только "помешает следствию".

Мошенники выспрашивали, чем занимаются родители Ирины. Девушка проговорилась, что отец — участник спецоперации. За что и зацепился "представитель ФСБ": пригрозил, что "отца отправят на убой из-за того, что мать совершила перевод ВСУ".

Аферист потребовал, чтобы Ирина привезла приглянувшиеся драгоценности по определенному адресу. Сказал, что все нужно передать лично в руки "внештатному сотруднику". "Якобы вещи нужно "задекларировать", чтобы их у нас не изъяли", — объясняет Александра.

Около пяти вечера Ирина ушла из дома. "В семь прихожу — а ее нет, и телефон не взяла, — вспоминает мать. — И я тут же бросилась на поиски. Позвонила в полицию, заявила об исчезновении ребенка. С собой дочь взяла только банковскую карту".

Мошенник вызвал и оплатил такси. Ирину высадили в соседнем районе у одного из домов, где ее встретила незнакомая девушка.

« "Она взяла наши драгоценности, оставила в квартире, затем пошла с дочерью в ТЦ, попросила никуда не уходить и ждать. Тем временем сама забрала ценности и отправилась сдавать их в ломбард. Потом взяла Ирину, они сходили в продуктовый и вернулись в ту самую квартиру. Девушка сказала, что закроет дочку и придет за ней через три дня", — описывает подробности Александра.

Утром следующего дня мошенники позвонили Александре и потребовали выкуп за дочь — сто тысяч долларов. И заявили: чем дольше будет тянуть, тем больше придется заплатить. Женщина тут же бросилась с заявлением о похищении в Следственный комитет.

По списаниям с банковской карты Александра выяснила, в каком именно ТЦ была дочь с незнакомкой. Это и стало зацепкой. Девочку, к счастью, нашли целой и невредимой на следующий день — отследили по камерам видеонаблюдения. Когда нагрянули оперативники, жертва мошенников готовила обед как ни в чем не бывало. Ирина позже призналась: она будто подверглась гипнозу и не отдавала себе отчет, что делает. Ей также потребовалась помощь психологов.

"Как отметили полицейские, случаи с подобным похищением и требованием выкупа — единичные, — отметила Александра. — Что касается девушки, которая встречала дочку, — она тоже оказалась жертвой аферистов, и ей ничего не грозит. Причем она же фигурировала в другом подобном деле. То есть попалась повторно".

Драгоценности Александре удалось вызволить из ломбарда всего пару недель назад. Для этого пришлось обращаться за помощью к юристу. "Хотелось бы, чтобы этих аферистов поймали, — говорит она. — Однако есть предположение, что они вообще могут находиться в другой стране".

"Это очень опасно"

Дмитрий Второв, президент фонда " Поиск пропавших детей ", член Общественного совета при МВД, отмечает в разговоре с агентством, что в Москве в этом году зафиксировано четыре подобных случая.

« "Речь именно о подростках от 12 до 15 лет, которые под влиянием мошенников покинули дома, — объясняет он. — Схема такая: аферисты представляются, например, знакомыми, назначают встречу, перемещая локацию встречи с точки на точку. Затем в контакт вступает уже якобы сотрудник полиции, заявляет, что ребенок связался с ВСУ, его готовят к террористическому акту и теперь всем членам семьи грозит огромный срок. А чтобы родители не оказались за решеткой, нужно совершить определенные действия".

Потом под атаку аферистов попадают родители, у которых требуют выкуп за детей. В целом у всех историй одинаковый почерк. "В прошлом и позапрошлом годах мы таких фактов не фиксировали. То есть можно говорить о новом витке, — говорит Второв. — Характер не массовый, а целевой. Злоумышленники, судя по всему, анализируют информацию из утекших баз данных, по которым можно оценить образ жизни и понять, имеет ли семья достаток".

Последствия, по его словам, могут быть самые неоднозначные. "Есть риск, что ребенок под тяжестью вины за содеянное совершит неадекватные действия, — предупреждает эксперт. — Давление и угрозы способны даже подтолкнуть к суициду".

Четкого понимания, где находятся аферисты, пока нет — предварительные версии выдвигают разные. "Не исключаем, что в странах Западной и Восточной Европы, на Украине. Речь о целой сети. Люди, которые связываются с жертвами, реальные — все славянской внешности с характерным южным говором", — уточняет Второв.

Эксперт призывает быть внимательнее к детям и их окружению. "Не надо бояться нарушить свободу ребенка, просматривая его переписки, звонки, историю браузера, проверяя его сумку, до 18 лет семья несет ответственность за детей", — подчеркивает эксперт.