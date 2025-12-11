Рейтинг@Mail.ru
Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества против участников СВО
15:25 11.12.2025
Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества против участников СВО
Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества против участников СВО
Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества против участников СВО

Александр Гуцан. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 дек - РИА Новости. Генпрокурор РФ Александр Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества в отношении участников СВО, призвал добиваться для таких лиц меры пресечения в виде ареста.
"К сожалению, мы все чаще и чаще сталкиваемся с такими ситуациями в целом по стране. По таким фактам, в отношении подобных лиц должна избираться мера пресечения только в виде заключения под стражу", - сказал Гуцан в ходе личного приема граждан.
Он отметил, что помимо задачи по выявлению фактов мошенничества в отношении участников СВО, важно также заниматься профилактикой этой проблемы.
"Мы не должны давать спуску (мошенникам - ред.)", - заявил генпрокурор.
Прохожие на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Взяли в заложники". Мошенники ввели в оборот новую схему развода
Вчера, 08:00
 
