Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества против участников СВО

ВОЛГОГРАД, 11 дек - РИА Новости. Генпрокурор РФ Александр Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества в отношении участников СВО, призвал добиваться для таких лиц меры пресечения в виде ареста.

Он отметил, что помимо задачи по выявлению фактов мошенничества в отношении участников СВО, важно также заниматься профилактикой этой проблемы.