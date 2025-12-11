https://ria.ru/20251211/moshennichestvo-2061400211.html
Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества против участников СВО
Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества в отношении участников СВО
ВОЛГОГРАД, 11 дек - РИА Новости. Генпрокурор РФ Александр Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества в отношении участников СВО, призвал добиваться для таких лиц меры пресечения в виде ареста.
"К сожалению, мы все чаще и чаще сталкиваемся с такими ситуациями в целом по стране. По таким фактам, в отношении подобных лиц должна избираться мера пресечения только в виде заключения под стражу", - сказал Гуцан
в ходе личного приема граждан.
Он отметил, что помимо задачи по выявлению фактов мошенничества в отношении участников СВО, важно также заниматься профилактикой этой проблемы.
"Мы не должны давать спуску (мошенникам - ред.)", - заявил генпрокурор.