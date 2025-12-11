Экс-премьер Молдавии потребовал ввести наказание за подрыв экономики

КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил власти в искусственном усугублении энергетического кризиса и предложил ввести в Уголовный кодекс новое преступление — "подрыв национальной экономики" с наказанием до 25 лет лишения свободы, говорится в его публичном обращении, опубликованном в среду.

Политик подчеркнул, что нынешний кризис стал следствием закрытых решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям и отсутствия прозрачности при закупках газа. "На энергетические закупки было направлено свыше 1,1 миллиарда евро внешних средств, при этом аудит выявил отсутствие оправдательных документов по операциям на сотни миллионов леев, а вся финансовая нагрузка была переложена на население и бизнес", - говорится в документе.