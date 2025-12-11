Рейтинг@Mail.ru
13:43 11.12.2025
Экс-премьер Молдавии потребовал ввести наказание за подрыв экономики
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил власти в искусственном усугублении энергетического кризиса и РИА Новости, 11.12.2025
в мире
молдавия
кишинев
украина
владимир филат
майя санду
игорь гросу
либерально-демократическая партия молдавии
молдавия
кишинев
украина
в мире, молдавия, кишинев, украина, владимир филат, майя санду, игорь гросу, либерально-демократическая партия молдавии, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Владимир Филат, Майя Санду, Игорь Гросу, Либерально-демократическая партия Молдавии, Газпром
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил власти в искусственном усугублении энергетического кризиса и предложил ввести в Уголовный кодекс новое преступление — "подрыв национальной экономики" с наказанием до 25 лет лишения свободы, говорится в его публичном обращении, опубликованном в среду.
Официальное обращение с этим предложением направлено президенту Молдавии Майе Санду, спикеру парламента республики Игорю Гросу, премьеру Александру Мунтяну и генпрокурору Александру Македону.
"ЛДПМ предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей о подрыве национальной экономики, предусматривающей до 25 лет тюрьмы, полную конфискацию имущества, отсутствие срока давности и пожизненный запрет занимать госдолжности… За 2021–2024 годы совокупная инфляция достигла 66%, тарифы на газ выросли в семь раз, а семьи тратят до 35% месячного дохода только на оплату энергоресурсов", - говорится в обращении.
Политик подчеркнул, что нынешний кризис стал следствием закрытых решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям и отсутствия прозрачности при закупках газа. "На энергетические закупки было направлено свыше 1,1 миллиарда евро внешних средств, при этом аудит выявил отсутствие оправдательных документов по операциям на сотни миллионов леев, а вся финансовая нагрузка была переложена на население и бизнес", - говорится в документе.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В миреМолдавияКишиневУкраинаВладимир ФилатМайя СандуИгорь ГросуЛиберально-демократическая партия МолдавииГазпром
 
 
