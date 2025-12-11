Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали закрытие Русского дома в Кишиневе - РИА Новости, 11.12.2025
22:31 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/moldavija-2061532533.html
В Молдавии прокомментировали закрытие Русского дома в Кишиневе
в мире
россия
майя санду
дмитрий песков
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В Молдавии прокомментировали закрытие Русского дома в Кишиневе

Депутат Караман назвала аргументы Кишинева по закрытию Русского дома истерикой

КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Аргументы властей Молдавии по закрытию Русского дома в Кишинёве "притянуты за уши", ни одного конкретного доказательства о якобы угрозе государства не представлено, это политическая истерика, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщал РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
"Закрытие такого учреждения преподносится как "укрепление безопасности", хотя МИД не смог представить ни одного конкретного доказательства, что центр представлял хоть малейшую угрозу государству. Аргументация власти выглядит притянутой за уши. Ссылки на "нарушения воздушного пространства российскими дронами" вообще не имеют отношения к культурному центру. Получается абсурд: проблемы безопасности — в одном месте, наказание — в другом. Это уже не политика, это политическая истерика", - сказала Караман.
По её словам, особенно раздражает демонстративное пренебрежение интересами собственных граждан. Депутат подчеркнула, что Молдавия - это страна, где живут русские, украинцы, гагаузы, болгары, армяне, евреи, русскоязычные молдаване.
"Закрытие Русского дома — это плевок именно в этих людей. Никто не спросил, что они думают. Никто не оценил социальные последствия, рост напряжённости, ощущение исключённости у сотен тысяч граждан. Русский дом десятилетиями оставался обычным культурным центром: концерты, детские кружки, языковые курсы, культурные обмены. Нравится кому-то это или нет, но он реально был площадкой, куда ходили тысячи людей", - пояснила она.
Российский центр науки и культуры в Кишинёве действует с 2009 года как представительство Россотрудничества. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Молдавский активист назвал русофобию болезнью, пришедшей из Европы
5 декабря, 11:29
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуДмитрий ПесковРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
