Молдавия живет не по средствам, а по обещаниям, заявила депутат Караман

КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Власти привели Молдавию к тому, что страна живёт не по средствам, а по обещаниям, выполнение которых руководство переложит на плечи граждан, поскольку не собирается брать на себя ответственность, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

"С дефицитом бюджета на 2026 год власть окончательно перестала притворяться, что контролирует ситуацию. 20,9 миллиарда леев дыры — это не просто цифра. Это диагноз. Причём тяжёлый, хронический, запущенный. Правительство пытается подать всё так, будто "рекордные инвестиции" — это благо. На деле же это выглядит как попытка спрятать за красивыми словами простую вещь: страна живёт не по средствам, а по обещаниям, причём обещаниям, которые никто не собирается выполнять", - сказала Караман.

По её словам, дефицит бюджета в таком размере — это не ошибка бухгалтерии. "Это осознанная политика: тратить больше, чем производится, а разницу перекладывать на граждан, которые и так едва сводят концы с концами. Власть упорно говорит, что "это инвестиции". Но инвестиции — это когда есть отдача. У нас же власть не может показать ни одного завершённого мегапроекта, который бы реально улучшил жизнь людей. Дороги — дорогие, но краткоживущие. Энергетика — громкие слова и ноль системности. Экономика — в стагнации. Зарплаты — растут на бумаге и тут же съедаются ценами. Тогда куда уходят миллиарды?" - задаётся вопросом депутат.