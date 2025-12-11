Рейтинг@Mail.ru
22:13 11.12.2025 (обновлено: 22:26 11.12.2025)
Молдавия живет не по средствам, а по обещаниям, заявила депутат Караман
Молдавия живет не по средствам, а по обещаниям, заявила депутат Караман

РИА Новости: Караман назвала дефицит бюджета Молдавии осознанной политикой

© Sputnik / Rodion ProcaДепутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман
Депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Власти привели Молдавию к тому, что страна живёт не по средствам, а по обещаниям, выполнение которых руководство переложит на плечи граждан, поскольку не собирается брать на себя ответственность, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Правительство Молдавии на заседании 4 декабря утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.
"С дефицитом бюджета на 2026 год власть окончательно перестала притворяться, что контролирует ситуацию. 20,9 миллиарда леев дыры — это не просто цифра. Это диагноз. Причём тяжёлый, хронический, запущенный. Правительство пытается подать всё так, будто "рекордные инвестиции" — это благо. На деле же это выглядит как попытка спрятать за красивыми словами простую вещь: страна живёт не по средствам, а по обещаниям, причём обещаниям, которые никто не собирается выполнять", - сказала Караман.
По её словам, дефицит бюджета в таком размере — это не ошибка бухгалтерии. "Это осознанная политика: тратить больше, чем производится, а разницу перекладывать на граждан, которые и так едва сводят концы с концами. Власть упорно говорит, что "это инвестиции". Но инвестиции — это когда есть отдача. У нас же власть не может показать ни одного завершённого мегапроекта, который бы реально улучшил жизнь людей. Дороги — дорогие, но краткоживущие. Энергетика — громкие слова и ноль системности. Экономика — в стагнации. Зарплаты — растут на бумаге и тут же съедаются ценами. Тогда куда уходят миллиарды?" - задаётся вопросом депутат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
 
