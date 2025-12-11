Рейтинг@Mail.ru
20:52 11.12.2025
Молдавский депутат прокомментировала решение о закрытии РЦНК в Кишиневе
Молдавский депутат прокомментировала решение о закрытии РЦНК в Кишиневе
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
дмитрий песков
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
молдавия
кишинев
россия
Молдавский депутат прокомментировала решение о закрытии РЦНК в Кишиневе

КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе принято не для защиты интересов Молдавии, а в логике политической лояльности западным партнерам, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщал РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
«
"Трудно не заметить, что история с закрытием Русского дома превратилась в показатель того, насколько власть готова идти на символические, но абсолютно бесполезные с точки зрения безопасности шаги — лишь бы создать иллюзию "борьбы с внешним врагом". Куда опаснее другое. Решение принято не в логике защиты интересов страны, а в логике политической лояльности внешним партнёрам", - сказала Караман.
По её мнению, самое неприятное, что власть делает это тихо, без дебатов, без анализа, без попытки объяснить обществу, почему культурный центр вдруг стал угрозой. "Это не стратегия, а банальное демонстративное "послушание", чтобы в европейских столицах похвалили за "твёрдость". Но твёрдость — это когда защищаешь собственные интересы, а не когда послушно выполняешь внешние ожидания", - отметила она.
Депутат пояснила, что закрытие Русского дома не делает страну сильнее. "Оно делает её беднее культурно, слабее внутренне и более зависимой внешне. И если власть думает, что можно бесконечно подменять отсутствие реальной политики борьбой с символами — она глубоко ошибается. Люди прекрасно видят, когда вместо решений им подсовывают театральные жесты", - подчеркнула она.
Российский центр науки и культуры в Кишинёве действует с 2009 года как представительство Россотрудничества. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Общественник назвал закрытие РЦНК узаконенной русофобией
9 ноября, 15:44
 
