КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе принято не для защиты интересов Молдавии, а в логике политической лояльности западным партнерам, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК Кишиневе . Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщал РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.

« "Трудно не заметить, что история с закрытием Русского дома превратилась в показатель того, насколько власть готова идти на символические, но абсолютно бесполезные с точки зрения безопасности шаги — лишь бы создать иллюзию "борьбы с внешним врагом". Куда опаснее другое. Решение принято не в логике защиты интересов страны, а в логике политической лояльности внешним партнёрам", - сказала Караман.

По её мнению, самое неприятное, что власть делает это тихо, без дебатов, без анализа, без попытки объяснить обществу, почему культурный центр вдруг стал угрозой. "Это не стратегия, а банальное демонстративное "послушание", чтобы в европейских столицах похвалили за "твёрдость". Но твёрдость — это когда защищаешь собственные интересы, а не когда послушно выполняешь внешние ожидания", - отметила она.

Депутат пояснила, что закрытие Русского дома не делает страну сильнее. "Оно делает её беднее культурно, слабее внутренне и более зависимой внешне. И если власть думает, что можно бесконечно подменять отсутствие реальной политики борьбой с символами — она глубоко ошибается. Люди прекрасно видят, когда вместо решений им подсовывают театральные жесты", - подчеркнула она.