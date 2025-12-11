Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе

«

"Я принял решение о введении новой политики, согласно которой использование мобильных телефонов детьми на территории начальных школ будет запрещено, начиная с предстоящего праздника Ту би-Шват (будет отмечаться 1-2 февраля - ред.)", - сообщил министр в социальной сети X.