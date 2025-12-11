Рейтинг@Mail.ru
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/mobilniki-2061516798.html
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе - РИА Новости, 11.12.2025
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе
Министр образования Израиля Йоав Киш объявил о запрете использования мобильных телефонов учениками в начальной школе с февраля 2026 года. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:10:00+03:00
2025-12-11T20:10:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcf9f17c54ddfd410f863a38db7db74c.jpg
https://ria.ru/20250822/shkola-2036883081.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_624d80c5420a2744e276b72f71099626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе

В Израиле запретили использование мобильных телефонов в начальной школе

© Fotolia / Robert KneschkeТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Fotolia / Robert Kneschke
Телефон в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Министр образования Израиля Йоав Киш объявил о запрете использования мобильных телефонов учениками в начальной школе с февраля 2026 года.
«
"Я принял решение о введении новой политики, согласно которой использование мобильных телефонов детьми на территории начальных школ будет запрещено, начиная с предстоящего праздника Ту би-Шват (будет отмечаться 1-2 февраля - ред.)", - сообщил министр в социальной сети X.
По словам Киша, это решение основано на результатах многочисленных исследований, которые доказывают, что повсеместное использование гаджетов провоцирует высокий риск тревожности, социальной изоляции и одиночества.
"Цель этого шага - улучшить образовательный климат и создать пространство, свободное от отвлекающих факторов, где учащиеся смогут развивать и совершенствовать социальные и эмоциональные навыки и сосредоточиться на учебе", - отметил министр.
Начальные школы в Израиле, как правило, охватывают с первого по шестой классы.
Учитель забирает мобильный телефон на уроке - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ОП предупредили о запрете использования мобильных телефонов в школе
22 августа, 02:53
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала