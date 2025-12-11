https://ria.ru/20251211/mobilniki-2061516798.html
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе - РИА Новости, 11.12.2025
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе
Министр образования Израиля Йоав Киш объявил о запрете использования мобильных телефонов учениками в начальной школе с февраля 2026 года. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:10:00+03:00
2025-12-11T20:10:00+03:00
2025-12-11T20:10:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcf9f17c54ddfd410f863a38db7db74c.jpg
https://ria.ru/20250822/shkola-2036883081.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_624d80c5420a2744e276b72f71099626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе
В Израиле запретили использование мобильных телефонов в начальной школе
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости.
Министр образования Израиля Йоав Киш объявил
о запрете использования мобильных телефонов учениками в начальной школе с февраля 2026 года.
«
"Я принял решение о введении новой политики, согласно которой использование мобильных телефонов детьми на территории начальных школ будет запрещено, начиная с предстоящего праздника Ту би-Шват (будет отмечаться 1-2 февраля - ред.)", - сообщил министр в социальной сети X.
По словам Киша, это решение основано на результатах многочисленных исследований, которые доказывают, что повсеместное использование гаджетов провоцирует высокий риск тревожности, социальной изоляции и одиночества.
"Цель этого шага - улучшить образовательный климат и создать пространство, свободное от отвлекающих факторов, где учащиеся смогут развивать и совершенствовать социальные и эмоциональные навыки и сосредоточиться на учебе", - отметил министр.
Начальные школы в Израиле
, как правило, охватывают с первого по шестой классы.