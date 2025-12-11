Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕАЭС работают над повышением качества жизни людей, заявил Мишустин
16:25 11.12.2025
Страны ЕАЭС работают над повышением качества жизни людей, заявил Мишустин
в мире, евразийский экономический союз, михаил мишустин, россия, москва
В мире, Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин, Россия, Москва
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создают условия для повышения качества жизни своих граждан и укрепления национальных экономик, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в четверг в Москве.
"Вместе мы создаем условия для повышения качества жизни граждан и укрепления национальных экономик, реализации крупных совместных проектов в различных областях", - сказал Мишустин в ходе заседания межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Он отметил, что развитие евразийской интеграции приносит неоспоримые дивиденды всем участникам объединения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе, заявил Мишустин
