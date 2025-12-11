https://ria.ru/20251211/mishustin-2061427458.html
Мишустин рассказал о доле национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Мишустин рассказал о доле национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
Мишустин рассказал о доле национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Доля национальных валют в расчетах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:25:00+03:00
2025-12-11T16:25:00+03:00
2025-12-11T16:28:00+03:00
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_4ff433e01e50a877ad1c66fa763a186c.jpg
https://ria.ru/20251211/mishustin-2061426404.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_29a5514cc835aa8836be220da7a85455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин рассказал о доле национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Мишустин: доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%