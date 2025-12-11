https://ria.ru/20251211/mishustin-2061426404.html
Мишустин назвал предварительные результаты ЕАЭС достойными
Мишустин назвал предварительные результаты ЕАЭС достойными - РИА Новости, 11.12.2025
Мишустин назвал предварительные результаты ЕАЭС достойными
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал достойными предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в 2025 году. РИА Новости, 11.12.2025
россия
Мишустин назвал предварительные результаты ЕАЭС в 2025 году достойными