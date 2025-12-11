Киев хочет обвинить Россию в срыве переговоров, заявил Мирошник

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы потом обвинить ее в срыве переговоров, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
