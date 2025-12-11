Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет обвинить Россию в срыве переговоров, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.12.2025
02:04 11.12.2025
Киев хочет обвинить Россию в срыве переговоров, заявил Мирошник
Киев хочет обвинить Россию в срыве переговоров, заявил Мирошник
Киевский режим стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы потом обвинить ее в срыве переговоров, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
россия
киев
родион мирошник
россия
киев
в мире, россия, киев, родион мирошник
В мире, Россия, Киев, Родион Мирошник
Киев хочет обвинить Россию в срыве переговоров, заявил Мирошник

Мирошник: Киев хочет обвинить РФ в срыве переговоров

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы потом обвинить ее в срыве переговоров, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"И, по сути дела, он (Киев - ред.) стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение ее в срыве переговоров — это главная задача", - сказал Мирошник газете "Известия".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Киев пытается тянуть время, чтобы переписать план Трампа, заявил Мирошник
