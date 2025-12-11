Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается тянуть время, чтобы переписать план Трампа, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 11.12.2025
Киев пытается тянуть время, чтобы переписать план Трампа, заявил Мирошник
Киев пытается тянуть время, чтобы переписать план Трампа, заявил Мирошник
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
родион мирошник
киев
россия
в мире, киев, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Родион Мирошник
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киев блефует и пытается тянуть время, чтобы переписать предложенные Трампом условия мирного плана, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В данном случае мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф … Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны Трампа", - заявил дипломат газете "Известия".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мирошник рассказал о пострадавших от атак ВСУ с 2014 года
6 декабря, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияРодион Мирошник
 
 
