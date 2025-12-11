Рейтинг@Mail.ru
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/mintrans-2061266111.html
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт - РИА Новости, 11.12.2025
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт
Минтранс РФ поддерживает введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на разные виды транспорта: это упростит паспортный контроль для пассажиров и повысит... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:38:00+03:00
2025-12-11T02:38:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_c57e72e7a9ed84c90ff85b238f5433ba.jpg
https://ria.ru/20251126/mintrans-2057761809.html
https://ria.ru/20251126/mintrans-2057759653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_1aada065de6eab5b7697a0e13506e54a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт

РИА Новости: Минтранс поддержал ввод QR-кодов для посадки на транспорт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на разные виды транспорта: это упростит паспортный контроль для пассажиров и повысит комфорт, но надо тщательно все проработать, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минцифры РФ 5 декабря сообщило, что подготовлен проект изменений в постановление кабмина о введении опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода.
Люди на самокатах пересекают Театральный проезд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минтранс хочет законодательно признать Face ID для выписки штрафов
26 ноября, 16:26
"Сейчас проект постановления правительства находится на стадии общественного обсуждения. Минтранс России в целом поддерживает инициативу по использованию QR-кодов из сервиса "Госдоки" при посадке на различные виды транспорта. Эта мера позволит упростить процедуру паспортного контроля для пассажиров и повысить общий уровень комфорта при поездках и путешествиях", - прокомментировали в Минтрансе РФ.
При этом, по мнению министерства, "проект требует тщательной проработки со всеми профильными ведомствами".
Минцифры в сентябре сообщило, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.
Электробусы в автопарке в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
26 ноября, 16:21
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала