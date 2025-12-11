https://ria.ru/20251211/mintrans-2061266111.html
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт - РИА Новости, 11.12.2025
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт
Минтранс РФ поддерживает введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на разные виды транспорта: это упростит паспортный контроль для пассажиров и повысит... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:38:00+03:00
2025-12-11T02:38:00+03:00
2025-12-11T02:38:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_c57e72e7a9ed84c90ff85b238f5433ba.jpg
https://ria.ru/20251126/mintrans-2057761809.html
https://ria.ru/20251126/mintrans-2057759653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_1aada065de6eab5b7697a0e13506e54a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт
РИА Новости: Минтранс поддержал ввод QR-кодов для посадки на транспорт
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на разные виды транспорта: это упростит паспортный контроль для пассажиров и повысит комфорт, но надо тщательно все проработать, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минцифры РФ
5 декабря сообщило, что подготовлен проект изменений в постановление кабмина о введении опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода.
"Сейчас проект постановления правительства находится на стадии общественного обсуждения. Минтранс России в целом поддерживает инициативу по использованию QR-кодов из сервиса "Госдоки" при посадке на различные виды транспорта. Эта мера позволит упростить процедуру паспортного контроля для пассажиров и повысить общий уровень комфорта при поездках и путешествиях", - прокомментировали в Минтрансе РФ.
При этом, по мнению министерства, "проект требует тщательной проработки со всеми профильными ведомствами".
Минцифры в сентябре сообщило, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.