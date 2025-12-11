Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на разные виды транспорта: это упростит паспортный контроль для пассажиров и повысит комфорт, но надо тщательно все проработать, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Минцифры РФ 5 декабря сообщило, что подготовлен проект изменений в постановление кабмина о введении опции посадки на междугородний автобус, поезд или самолет по паспорту через "Госуслуги" в виде QR-кода.

"Сейчас проект постановления правительства находится на стадии общественного обсуждения. Минтранс России в целом поддерживает инициативу по использованию QR-кодов из сервиса "Госдоки" при посадке на различные виды транспорта. Эта мера позволит упростить процедуру паспортного контроля для пассажиров и повысить общий уровень комфорта при поездках и путешествиях", - прокомментировали в Минтрансе РФ.

При этом, по мнению министерства, "проект требует тщательной проработки со всеми профильными ведомствами".