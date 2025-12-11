https://ria.ru/20251211/minsk-2061444269.html
В Минске прошли консультации информационных служб МИД стран СНГ
2025-12-11T17:01:00+03:00
2025-12-11T17:01:00+03:00
2025-12-11T17:01:00+03:00
минск
белоруссия
В Минске прошли консультации МИД стран СНГ по борьбе с дезинформацией
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Консультации информационных служб министерств иностранных дел стран СНГ прошли в четверг в Минске, участники обсудили, в частности, вопросы борьбы с дезинформацией, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
"На площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в Минске
прошли консультации информационных служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ
. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Руслан Варанков", - говорится в сообщении.
Участники консультаций обменялись мнениями и практическим опытом по актуальным вопросам информационной работы, обсудили возможности дальнейшего повышения эффективности информационного сопровождения деятельности СНГ и углубления взаимодействия между национальными СМИ на пространстве Содружества
.
"Белорусская сторона акцентировала тематику противодействия общим информационным вызовам и угрозам. Как было отмечено в ходе консультаций, все больше государств на пространстве СНГ сталкиваются с распространением недостоверной информации, дезинформации, фейков. Согласно данным различных исследований, по мере развития искусственного интеллекта и иных современных технологий количество такого контента будет только возрастать", - говорится в сообщении.
В этой связи белорусская сторона поделилась собственным опытом противодействия информационным угрозам, включая повышение общего уровня медиаграмотности. Участники консультаций условились продолжить взаимодействие и обмен успешными практиками информационной работы, сообщил МИД.