В Минске прошли консультации информационных служб МИД стран СНГ - РИА Новости, 11.12.2025
17:01 11.12.2025
В Минске прошли консультации информационных служб МИД стран СНГ
В Минске прошли консультации информационных служб МИД стран СНГ
В Минске прошли консультации информационных служб МИД стран СНГ

© Sputnik / Виктор Толочко | Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Консультации информационных служб министерств иностранных дел стран СНГ прошли в четверг в Минске, участники обсудили, в частности, вопросы борьбы с дезинформацией, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
"На площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в Минске прошли консультации информационных служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Руслан Варанков", - говорится в сообщении.
Участники консультаций обменялись мнениями и практическим опытом по актуальным вопросам информационной работы, обсудили возможности дальнейшего повышения эффективности информационного сопровождения деятельности СНГ и углубления взаимодействия между национальными СМИ на пространстве Содружества.
"Белорусская сторона акцентировала тематику противодействия общим информационным вызовам и угрозам. Как было отмечено в ходе консультаций, все больше государств на пространстве СНГ сталкиваются с распространением недостоверной информации, дезинформации, фейков. Согласно данным различных исследований, по мере развития искусственного интеллекта и иных современных технологий количество такого контента будет только возрастать", - говорится в сообщении.
В этой связи белорусская сторона поделилась собственным опытом противодействия информационным угрозам, включая повышение общего уровня медиаграмотности. Участники консультаций условились продолжить взаимодействие и обмен успешными практиками информационной работы, сообщил МИД.
