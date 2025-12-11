В Минске прошли консультации информационных служб МИД стран СНГ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Консультации информационных служб министерств иностранных дел стран СНГ прошли в четверг в Минске, участники обсудили, в частности, вопросы борьбы с дезинформацией, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

"Белорусская сторона акцентировала тематику противодействия общим информационным вызовам и угрозам. Как было отмечено в ходе консультаций, все больше государств на пространстве СНГ сталкиваются с распространением недостоверной информации, дезинформации, фейков. Согласно данным различных исследований, по мере развития искусственного интеллекта и иных современных технологий количество такого контента будет только возрастать", - говорится в сообщении.