Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять оригиналы верительных грамот у посла РФ Олега Озерова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Соответствующая церемония (вручения верительных грамот - ред.) уже больше года откладывается молдавскими властями. При этом послы других государств, которые прибыли в Молдавию после Озерова, оригиналы верительных грамот вручили. Это как раз и есть грубое нарушение Кишиневом Венской конвенции, которая устанавливает строгую очередность вручения грамот, которая определяется датой и даже часом прибытия послов", - сказала она в ходе еженедельного брифинга.
Она отметила, что Озеров корректно и дипломатично разъясняет молдавской стороне российскую позицию, поддерживает контакты с центральными и местными властями, а также общается с соотечественниками и дипкорпусом. Как подчеркнула дипломат, аналогичную работу выполняет и посол Молдавии в РФ, однако никто ему в этом на территории России не препятствует.