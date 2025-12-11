Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
21:28 11.12.2025
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять оригиналы верительных грамот у посла РФ Олега Озерова,... РИА Новости, 11.12.2025
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции

Захарова обвинила Кишинев в нарушении положений Венской конвенции 1961 года

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять оригиналы верительных грамот у посла РФ Олега Озерова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Соответствующая церемония (вручения верительных грамот - ред.) уже больше года откладывается молдавскими властями. При этом послы других государств, которые прибыли в Молдавию после Озерова, оригиналы верительных грамот вручили. Это как раз и есть грубое нарушение Кишиневом Венской конвенции, которая устанавливает строгую очередность вручения грамот, которая определяется датой и даже часом прибытия послов", - сказала она в ходе еженедельного брифинга.
Она отметила, что Озеров корректно и дипломатично разъясняет молдавской стороне российскую позицию, поддерживает контакты с центральными и местными властями, а также общается с соотечественниками и дипкорпусом. Как подчеркнула дипломат, аналогичную работу выполняет и посол Молдавии в РФ, однако никто ему в этом на территории России не препятствует.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета
Вчера, 20:38
 
