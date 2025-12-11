МИД назвал придуманной историей статью FT о выходе США из НАТО

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья FT о том, что США могут начать отдаление от НАТО и встать на путь сближения с Россией, является "придуманной историей", отметив, что для США альянс - механизм получения колоссальных сумм.