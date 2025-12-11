Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал придуманной историей статью FT о выходе США из НАТО - РИА Новости, 11.12.2025
18:48 11.12.2025 (обновлено: 19:00 11.12.2025)
МИД назвал придуманной историей статью FT о выходе США из НАТО
сша, россия, нато, в мире, вашингтон (штат), евросоюз, мария захарова
США, Россия, НАТО, В мире, Вашингтон (штат), Евросоюз, Мария Захарова
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья FT о том, что США могут начать отдаление от НАТО и встать на путь сближения с Россией, является "придуманной историей", отметив, что для США альянс - механизм получения колоссальных сумм.
"Мы неоднократно давали оценку многочисленным утечкам в западных средствах массовой информации, которые посвящены различным аспектам украинского кризиса. Я думаю, что это очередная такая же придуманная история или спекуляция... Мне кажется, в Соединенных Штатах Америки будут не отходить от НАТО, а будут, наоборот, подходить к странам-членам НАТО с очередными, какими-нибудь финансовыми, экономическими интересами по сбору средств", - сказала Захарова на брифинге.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США подготовили документ с обязательствами не расширять НАТО, пишут СМИ
Вчера, 13:01
Она отметила, что сегодня НАТО является механизмом получения колоссальных сумм для США, которые определяются в процентах от ВВП соответствующих стран.
"Кто же, так сказать, от такой дойной коровы-то откажется?" - сказала Захарова.
На прошлой неделе Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Также США призвали европейские страны взять на себя ответственность за оборону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На выход из НАТО: враг Трампа предложил США альтернативу получше
Вчера, 08:00
 
