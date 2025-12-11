Рейтинг@Mail.ru
18:42 11.12.2025
МИД призвал не вестись на ложь о якобы похищенных украинских детях
МИД призвал не вестись на ложь о якобы похищенных украинских детях
2025-12-11T18:42:00+03:00
2025-12-11T18:42:00+03:00
в мире
россия
стамбул
канада
мария захарова
оон
санкции в отношении россии
в мире, россия, стамбул, канада, мария захарова, оон, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Стамбул, Канада, Мария Захарова, ООН, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия призывает здравомыслящие страны не вестись на сфабрикованную ложь о якобы похищенных РФ украинских детях, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", которая не обладает юридически обязывающей силой и которую в миссии РФ в ООН назвали политизированной, заявив, что документ полностью извращает реальное положение вещей.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
4 декабря, 01:42
"Детская тема" используется на международной арене для антироссийской пропаганды. Удобно же – можно и деньги заработать, и всем все объяснить. Именно в таком контексте следует рассматривать принятую третьего декабря резолюцию генассамблеи "Возвращение украинских детей", которая основана на лжи и клевете. Те, кто проголосовал за нее, фактически покрывают преступления киевского режима против детей… Мы призываем здравомыслящие государства не вестись на ложь, сфабрикованную по лекалам Бучи", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что российской стороне нечего скрывать, она открыта в том числе к разговору по теме детей.
Ранее Захарова сообщала, что в начале августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку из 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле.
При этом 23 июля в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Москва передала Киеву сведения, что 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу
9 декабря, 17:55
 
