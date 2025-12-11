МИД призвал не вестись на ложь о якобы похищенных украинских детях

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия призывает здравомыслящие страны не вестись на сфабрикованную ложь о якобы похищенных РФ украинских детях, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российской стороне нечего скрывать, она открыта в том числе к разговору по теме детей.