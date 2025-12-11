МИД призвал не вестись на ложь о якобы похищенных украинских детях

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия призывает здравомыслящие страны не вестись на сфабрикованную ложь о якобы похищенных РФ украинских детях, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
4 декабря, 01:42
"Детская тема" используется на международной арене для антироссийской пропаганды. Удобно же – можно и деньги заработать, и всем все объяснить. Именно в таком контексте следует рассматривать принятую третьего декабря резолюцию генассамблеи "Возвращение украинских детей", которая основана на лжи и клевете. Те, кто проголосовал за нее, фактически покрывают преступления киевского режима против детей… Мы призываем здравомыслящие государства не вестись на ложь, сфабрикованную по лекалам Бучи", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что российской стороне нечего скрывать, она открыта в том числе к разговору по теме детей.
Ранее Захарова сообщала, что в начале августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку из 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле.