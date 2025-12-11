МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что США удержатся от сползания к полноформатному конфликту с Венесуэлой, грозящему последствиями для всего Западного полушария, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что Белому дому удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, который грозит обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария", - сказала она в ходе еженедельного брифинга.