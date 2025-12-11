Рейтинг@Mail.ru
МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
18:34 11.12.2025 (обновлено: 18:49 11.12.2025)
МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что США удержатся от сползания к полноформатному конфликту с Венесуэлой, грозящему последствиями для всего Западного полушария, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что Белому дому удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, который грозит обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария", - сказала она в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не претендовала на какие-то зоны влияния, а российская внешняя политика строится на абсолютно других принципах, в отличие от США.
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы
В мире США Россия Венесуэла Мария Захарова
 
 
