МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
РФ рассчитывает, что США удержатся от сползания к полноформатному конфликту с Венесуэлой, грозящему последствиями для всего Западного полушария, заявила... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:34:00+03:00
2025-12-11T18:34:00+03:00
2025-12-11T18:49:00+03:00
В мире, США, Россия, Венесуэла, Мария Захарова
МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
