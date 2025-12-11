Британия начала готовить общество к потерям на Украине, заявила Захарова

"Мы об этом говорили еще и до 2022 года, о тех провокациях, которые совершает британское правительство на Украине, вокруг Украины, в отношении нашей страны. Но после 2022 года мы прямо сказали о вовлеченности Британии в конфликт на Украине и события, которые его сопровождают... Складывается впечатление, что кто-то там, на территории Британии, начал аккуратно готовить общественное мнение своей страны, общественное мнение Британии к военным потерям на Украине, которые невозможно будет просто скрыть и скрывать дальше", - подчеркнула Захарова на брифинге в четверг.