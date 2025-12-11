Британия начала готовить общество к потерям на Украине, заявила Захарова

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Власти Британии начали готовить общественное мнение к военным потерям на Украине, впервые публично признав гибель военного на территории этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы об этом говорили еще и до 2022 года, о тех провокациях, которые совершает британское правительство на Украине, вокруг Украины, в отношении нашей страны. Но после 2022 года мы прямо сказали о вовлеченности Британии в конфликт на Украине и события, которые его сопровождают... Складывается впечатление, что кто-то там, на территории Британии, начал аккуратно готовить общественное мнение своей страны, общественное мнение Британии к военным потерям на Украине, которые невозможно будет просто скрыть и скрывать дальше", - подчеркнула Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что присутствие британских военных на Украине не должно быть ни для кого секретом и не является таковым для тех, кто готов воспринимать правдивую информацию. А если в Великобритании по этому поводу будут раздаваться "удивленные возгласы", это будет означать только работу пропаганды, не дающей гражданам страны знать правду об их соотечественниках, подчеркнула представитель МИД.
Захарова также подчеркнула, что ВС России будут рассматривать любые иностранные контингенты на Украине как законные цели.
"И пусть британское правительство своих подданных не обманывает и не называет тех, кого направляет на территорию Украины некими советниками, некими инструкторами, якобы не имеющими никакого отношения к государству Великобритания", - сказала Захарова.
Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Подробности об испытываемом оружии или обстоятельствах инцидента оно не привело.
Источник в российских силовых структурах ранее сообщал РИА Новости, что погибший на Украине британский военный Джордж Хули был капралом парашютно-десантного полка. Как отметил источник, в каком именно батальоне служил погибший, не разглашается. Парашютный полк - воздушно-десантный пехотный полк британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере.