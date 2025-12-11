Россия призывает Камбоджу и Таиланд к сдержанности, заявил МИД

https://ria.ru/20251211/mid-2061464431.html
Россия призывает Камбоджу и Таиланд к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:36:00+03:00
2025-12-11T17:36:00+03:00
2025-12-11T17:45:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия призывает Камбоджу и Таиланд к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем обе стороны к сдержанности во имя избежания жертв среди мирного населения, к скорейшему возобновлению диалога в целях прекращения огня и полноформатного урегулирования конфликта, в том числе с учетом положений совместной декларации, подписанной странами на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре
26 октября текущего года", - сказала Захарова
на брифинге.
Министр обороны Таиланда
Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей
на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США
и Малайзии
.