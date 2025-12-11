Рейтинг@Mail.ru
Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 11.12.2025 (обновлено: 17:24 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/mid-2061457568.html
Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам
Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам - РИА Новости, 11.12.2025
Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам
Владимир Зеленский ставит условия США и Европе в вопросе проведения выборов на Украине, что является возмутительным, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:22:00+03:00
2025-12-11T17:24:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
мария захарова
дональд трамп
дело миндича
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061239149.html
https://ria.ru/20251210/peskov-2061066340.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, мария захарова, дональд трамп, дело миндича, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Европа, Мария Захарова, Дональд Трамп, Дело Миндича, Владимир Зеленский
Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам

Захарова: странно, что Зеленский не потребовал изменить законы ЕС ради выборов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский ставит условия США и Европе в вопросе проведения выборов на Украине, что является возмутительным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее о необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов
10 декабря, 22:00
"Представляете, это еще условия будут ставить там на Банковой. Какие же эти условия?! Что эти выборы должны быть проведены во время военного положения внесением соответствующих изменений в действующее законодательство Украины, а также обеспечением США и Европой безопасности электорального процесса. Я удивлена, что Зеленский не потребовал от Брюсселя изменить законодательство стран Европейского союза для того, чтобы ему удобнее было на Украине проводить выборы. Где это видано, как говорится?", - возмутилась дипломат.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
10 декабря, 12:02
 
В миреУкраинаСШАЕвропаМария ЗахароваДональд ТрампДело МиндичаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала