Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский ставит условия США и Европе в вопросе проведения выборов на Украине, что является возмутительным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее о необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов
10 декабря, 22:00
"Представляете, это еще условия будут ставить там на Банковой. Какие же эти условия?! Что эти выборы должны быть проведены во время военного положения внесением соответствующих изменений в действующее законодательство Украины, а также обеспечением США и Европой безопасности электорального процесса. Я удивлена, что Зеленский не потребовал от Брюсселя изменить законодательство стран Европейского союза для того, чтобы ему удобнее было на Украине проводить выборы. Где это видано, как говорится?", - возмутилась дипломат.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
10 декабря, 12:02