Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Молдавский закон о сепаратизме не соответствует международным нормам и должен быть отменен, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
"Так называемое законодательство о сепаратизме, уголовное, репрессивное, оно антидемократично. Оно не соответствует ни международным нормам, ни европейским принципам. Об этом говорит Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, об этом говорит и ПАСЕ, которое тоже негативно оценило эти правовые нормы. И на самом деле это один из важных вопросов повестки, которые касаются прав и свобод людей. Молдавская сторона должна эти репрессивные уголовные меры нивелировать – отменить их, изменить или как-то скорректировать", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По его мнению, меры, предусмотренные так называемым "законом о сепаратизме", принятым в Молдавии в 2023 году, направлены против прежде всего рядовых приднестровцев.
"Молдавская сторона подтверждает это буквально в ежедневном режиме. Потому что людей останавливают в аэропорту, их пытаются допрашивать, обыскивать, на них оказывается давление психологическое", - пояснил глава МИД.
Он напомнил, что антидемократизм "закона о сепаратизме" и необходимость его отмены неоднократно подчеркивали и действующие председатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Поэтому у нас есть надежда на то, что мы будем продолжать работать, не в одиночку, а с международным участием, при поддержке внешних представителей для того, чтобы нивелировать эти меры давления на приднестровцев", - отметил глава приднестровского МИД.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.