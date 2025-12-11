Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме - РИА Новости, 11.12.2025
17:08 11.12.2025
Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме
Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме - РИА Новости, 11.12.2025
Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме
Молдавский закон о сепаратизме не соответствует международным нормам и должен быть отменен, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:08:00+03:00
2025-12-11T17:08:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ссср
виталий игнатьев
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
парламентская ассамблея совета европы
в мире, молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Виталий Игнатьев, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы
Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме

Игнатьев: Молдавский закон о сепаратизме противоречит международным нормам

© РИА НовостиВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости
Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Молдавский закон о сепаратизме не соответствует международным нормам и должен быть отменен, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
10 декабря, 19:36
"Так называемое законодательство о сепаратизме, уголовное, репрессивное, оно антидемократично. Оно не соответствует ни международным нормам, ни европейским принципам. Об этом говорит Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, об этом говорит и ПАСЕ, которое тоже негативно оценило эти правовые нормы. И на самом деле это один из важных вопросов повестки, которые касаются прав и свобод людей. Молдавская сторона должна эти репрессивные уголовные меры нивелировать – отменить их, изменить или как-то скорректировать", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По его мнению, меры, предусмотренные так называемым "законом о сепаратизме", принятым в Молдавии в 2023 году, направлены против прежде всего рядовых приднестровцев.
"Молдавская сторона подтверждает это буквально в ежедневном режиме. Потому что людей останавливают в аэропорту, их пытаются допрашивать, обыскивать, на них оказывается давление психологическое", - пояснил глава МИД.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов
6 декабря, 21:58
Он напомнил, что антидемократизм "закона о сепаратизме" и необходимость его отмены неоднократно подчеркивали и действующие председатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Поэтому у нас есть надежда на то, что мы будем продолжать работать, не в одиночку, а с международным участием, при поддержке внешних представителей для того, чтобы нивелировать эти меры давления на приднестровцев", - отметил глава приднестровского МИД.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
 
В миреМолдавияКишиневСССРВиталий ИгнатьевБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
