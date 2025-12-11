МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский жаждет остаться у власти, но у него нет никаких шансов переизбраться легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зеленский, очевидно, жаждет остаться во власти, в этом нет ни у кого никаких сомнений. Но также нет ни каких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Зеленский сможет одержать победу на выборах только благодаря использованию апробированного Западом "Молдавского сценария". По имеющийся информации, Зеленский обсуждал с главой Всемирного конгресса украинцев* проведение аудита прибывающих за рубежом этнических украинцев на "предмет лояльности киевскому режиму". По итогам аудита должны были быть подготовлены предложения о лишении гражданства лиц, выступающих с критикой Зеленского, а также предусмотрены меры по недопущению к голосованию пророссийских либо оппозиционно настроенных лиц.
"Понятно, что Зеленский хочет от Запада - проведение выборов не в общечеловеческом понимании, ему не нужны выборы на Украине, ему нужны выборы самого себя", - добавила она.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
* Признана нежелательной организацией в РФ.