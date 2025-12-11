Рейтинг@Mail.ru
16:51 11.12.2025 (обновлено: 17:23 11.12.2025)
У Зеленского нет шансов переизбраться легально, заявил МИД
Владимир Зеленский жаждет остаться у власти, но у него нет никаких шансов переизбраться легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, россия, владимир зеленский, мария захарова, дело миндича, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дело Миндича, Украина, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский жаждет остаться у власти, но у него нет никаких шансов переизбраться легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зеленский, очевидно, жаждет остаться во власти, в этом нет ни у кого никаких сомнений. Но также нет ни каких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
"Уже сегодня": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 15:33
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Зеленский сможет одержать победу на выборах только благодаря использованию апробированного Западом "Молдавского сценария". По имеющийся информации, Зеленский обсуждал с главой Всемирного конгресса украинцев* проведение аудита прибывающих за рубежом этнических украинцев на "предмет лояльности киевскому режиму". По итогам аудита должны были быть подготовлены предложения о лишении гражданства лиц, выступающих с критикой Зеленского, а также предусмотрены меры по недопущению к голосованию пророссийских либо оппозиционно настроенных лиц.
"Понятно, что Зеленский хочет от Запада - проведение выборов не в общечеловеческом понимании, ему не нужны выборы на Украине, ему нужны выборы самого себя", - добавила она.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
* Признана нежелательной организацией в РФ.
Зеленский курировал операцию по ликвидации Миндича, заявил Шарий
Вчера, 16:40
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДело МиндичаУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
