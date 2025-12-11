Официальный представитель МИД РФ отметила, что Зеленский сможет одержать победу на выборах только благодаря использованию апробированного Западом "Молдавского сценария". По имеющийся информации, Зеленский обсуждал с главой Всемирного конгресса украинцев* проведение аудита прибывающих за рубежом этнических украинцев на "предмет лояльности киевскому режиму". По итогам аудита должны были быть подготовлены предложения о лишении гражданства лиц, выступающих с критикой Зеленского, а также предусмотрены меры по недопущению к голосованию пророссийских либо оппозиционно настроенных лиц.