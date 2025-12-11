Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал проект милитаризации Европы
10:36 11.12.2025
МИД прокомментировал проект милитаризации Европы
в мире
европа
россия
москва
нато
евросоюз
в мире, европа, россия, москва, нато, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Москва, НАТО, Евросоюз
МИД прокомментировал проект милитаризации Европы

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проект милитаризации Европы направлен на противодействие "мифической угрозе" со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой, считают в МИД РФ.
"Нынешний проект милитаризации Европы - и идеологически, и в плане военно-стратегического планирования - направлен на противодействие мифической "угрозе" со стороны России. Это попытка принудить абсолютное большинство стран Европы к следованию курсу на военную конфронтацию с Москвой", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
