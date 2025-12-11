Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц

БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Дополнительной помощи Украине на 2026 год помимо согласованных в рамках бюджета Германии 15 миллиардов евро и гарантий по замороженным активам РФ не предусмотрено, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Остаются в силе те обязательства, которые мы уже предусмотрели в федеральном бюджете 2026 года - мы поддержим Украину в следующем году в объёме примерно 15 миллиардов евро. Мы также мобилизовали дополнительную экстренную помощь, но всё это уже утверждено в бюджете 2026 года. Дальнейшие выплаты со стороны Германии не предусмотрены. Единственное, что может быть предусмотрено — это гарантии, которые нам нужно будет предоставить в связи с использованием российских активов", - сказал Мерц . Пресс-конференция с его участием транслировалась на сайте НАТО

При этом политик констатировал, что Украина пока обеспечена финансированием лишь на первый квартал 2026 года, поэтому понадобятся дополнительные средства.

Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.