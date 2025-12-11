Рейтинг@Mail.ru
Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц
17:05 11.12.2025 (обновлено: 17:08 11.12.2025)
Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц
Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц
Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц
Дополнительной помощи Украине на 2026 год помимо согласованных в рамках бюджета Германии 15 миллиардов евро и гарантий по замороженным активам РФ не... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, украина, германия, киев, фридрих мерц, марк рютте, дмитрий разумков, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Германия, Киев, Фридрих Мерц, Марк Рютте, Дмитрий Разумков, НАТО, Верховная Рада Украины
Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц

Мерц: дополнительной помощи Украине на 2026 год от ФРГ не предусмотрено

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Дополнительной помощи Украине на 2026 год помимо согласованных в рамках бюджета Германии 15 миллиардов евро и гарантий по замороженным активам РФ не предусмотрено, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Остаются в силе те обязательства, которые мы уже предусмотрели в федеральном бюджете 2026 года - мы поддержим Украину в следующем году в объёме примерно 15 миллиардов евро. Мы также мобилизовали дополнительную экстренную помощь, но всё это уже утверждено в бюджете 2026 года. Дальнейшие выплаты со стороны Германии не предусмотрены. Единственное, что может быть предусмотрено — это гарантии, которые нам нужно будет предоставить в связи с использованием российских активов", - сказал Мерц. Пресс-конференция с его участием транслировалась на сайте НАТО.
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Генсек НАТО рассказал, кто должен финансировать Украину
17 ноября, 17:25
При этом политик констатировал, что Украина пока обеспечена финансированием лишь на первый квартал 2026 года, поэтому понадобятся дополнительные средства.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Помощи не будет". Власти Украины раскрыли украинцам неудобную правду
8 декабря, 08:00
 
