Никаких документов по "Ключевой пятерке" не представлялось, заявил Медведев
19:36 11.12.2025 (обновлено: 19:50 11.12.2025)
Никаких документов по "Ключевой пятерке" не представлялось, заявил Медведев
Никаких документов по "Ключевой пятерке" не представлялось, заявил Медведев
Никаких документов по "Ключевой пятерке" не представлялось, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев напомнил, что пока никаких документов об идее "пятерки" вместо G7 публично не предъявлялось: выглядит как "антитрамповская разводка" глобалистов.
"Никто никаких документов об идее C5 публично пока не предъявил. Поэтому она выглядит как нехитрая антитрамповская разводка вдупель оборзевших глобалистов", - написал Медведев в канале в мессенджере Max.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
В G7 были одни зомби даже во времена участия России, заявил Медведев
17 июня, 13:45
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
