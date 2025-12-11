Рейтинг@Mail.ru
Иностранные дипломаты курировали лидера "Автомайдана", сообщил Прозоров - РИА Новости, 11.12.2025
14:39 11.12.2025
Иностранные дипломаты курировали лидера "Автомайдана", сообщил Прозоров
Сотрудники посольства США и Германии, представительства ЕС на Украине организовали вывоз активиста "Автомайдана" Дмитрия Булатова в Германию после его якобы... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
украина
польша
киев
петр порошенко
ян томбинский
автомайдан
евросоюз
украина
польша
киев
в мире, украина, польша, киев, петр порошенко, ян томбинский, автомайдан, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Петр Порошенко, Ян Томбинский, Автомайдан, Евросоюз
Иностранные дипломаты курировали лидера "Автомайдана", сообщил Прозоров

РИА Новости: посол Берлина Вайль вывез лидера "Автомайдана" Булатова в ФРГ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Василий Прозоров. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники посольства США и Германии, представительства ЕС на Украине организовали вывоз активиста "Автомайдана" Дмитрия Булатова в Германию после его якобы похищения в 2014 году, говорится в одном из документов СБУ в книге Василия Прозорова "Кровавый Майдан: западный след в документах СБУ".
"Ян Томбинский (руководитель представительства ЕС на Украине - ред), Кристоф Вайль (посол Германии на Украине - ред.) и Петр Порошенко* (экс-президент Украины - ред.) организуют вывоз Дмитрия Булатова в Германию (включая срочное изготовление загранпаспорта и получение визы)", — говорится в сводке департамента контрразведки СБУ за 31 января 2014 года.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана
10 ноября, 22:01
В сводке также указано, что второй секретарь политического отдела посольства США на Украине Стивен Пейдж обсуждал с другим активистом "Автомайдана" вопрос оказания Булатову юридической и медицинской помощи, а также организации визита к нему в больницу представителей иностранного дипкорпуса.
В интервью РИА Новости Прозоров отметил, что перед вывозом с Украины Булатова не смогла допросить ни украинская милиция, ни прокуратура, поскольку его все время охраняли представители ЕС и США.
"Послы Польши, Великобритании, Нидерландов, Литвы дежурили у его палаты и никого не пускали. А когда он улетал с Украины, в аэропорту его провожал посол США. И тоже никого к нему не допустили. То есть, настолько это верх цинизма - организовать реально такую провокацию, которая всколыхнула ситуацию на Майдане? Просто как бензин в огонь подлили! И потом просто его так прикрывать и выводить из игры. Но они очень ценили этого своего агента, видно", - объяснил Прозоров РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Итоги Майдана пересмотрены". Почему Зеленский решил порвать с Западом
24 июля, 08:00
Согласно еще одному перехвату телефонных переговоров, после вывоза Булатова в ЕС эту новость обсуждали между собой еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства чех Штефан Фюлле и посол ЕС на Украине Ян Томбинский (Польша). Разговор состоялся 31 января 2014 года. Любопытно, что европейские дипломаты общались на русском языке.
Томбинский, в частности, заявил: "Я никогда не думал, что буду участвовать в таких активных действиях". Он похвастался, что Порошенко* заявил, что "самое важное" - что у евродипломатов все получилось.
Фюлле ответил ему, что это была "хорошая работа".
Лидер "Автомайдана" Дмитрий Булатов, движения автомобилистов, поддерживающих Майдан, был якобы похищен в январе 2014 года в Киеве неизвестными, он обвинял в этом "русский спецназ". Но в конце 2014 года соратники Булатова признали, что похищение было инсценировано. После переворота Булатов с марта по декабрь 2014 года был министром молодёжи и спорта Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Франция и ФРГ не будут посредниками в конфликте на Украине, заявил Лавров
25 ноября, 13:14
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
В миреУкраинаПольшаКиевПетр ПорошенкоЯн ТомбинскийАвтомайданЕвросоюз
 
 
