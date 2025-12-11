Иностранные дипломаты курировали лидера "Автомайдана", сообщил Прозоров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники посольства США и Германии, представительства ЕС на Украине организовали вывоз активиста "Автомайдана" Дмитрия Булатова в Германию после его якобы похищения в 2014 году, говорится в одном из документов СБУ в книге Василия Прозорова "Кровавый Майдан: западный след в документах СБУ".

"Ян Томбинский (руководитель представительства ЕС на Украине - ред), Кристоф Вайль (посол Германии на Украине - ред.) и Петр Порошенко* (экс-президент Украины - ред.) организуют вывоз Дмитрия Булатова в Германию (включая срочное изготовление загранпаспорта и получение визы)", — говорится в сводке департамента контрразведки СБУ за 31 января 2014 года.

В сводке также указано, что второй секретарь политического отдела посольства США на Украине Стивен Пейдж обсуждал с другим активистом "Автомайдана" вопрос оказания Булатову юридической и медицинской помощи, а также организации визита к нему в больницу представителей иностранного дипкорпуса.

В интервью РИА Новости Прозоров отметил, что перед вывозом с Украины Булатова не смогла допросить ни украинская милиция, ни прокуратура, поскольку его все время охраняли представители ЕС и США.

"Послы Польши, Великобритании, Нидерландов, Литвы дежурили у его палаты и никого не пускали. А когда он улетал с Украины, в аэропорту его провожал посол США. И тоже никого к нему не допустили. То есть, настолько это верх цинизма - организовать реально такую провокацию, которая всколыхнула ситуацию на Майдане? Просто как бензин в огонь подлили! И потом просто его так прикрывать и выводить из игры. Но они очень ценили этого своего агента, видно", - объяснил Прозоров РИА Новости.

Ян Томбинский ( Согласно еще одному перехвату телефонных переговоров, после вывоза Булатова в ЕС эту новость обсуждали между собой еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства чех Штефан Фюлле и посол ЕС на Украине Польша ). Разговор состоялся 31 января 2014 года. Любопытно, что европейские дипломаты общались на русском языке.

Томбинский, в частности, заявил: "Я никогда не думал, что буду участвовать в таких активных действиях". Он похвастался, что Порошенко * заявил, что "самое важное" - что у евродипломатов все получилось.

Фюлле ответил ему, что это была "хорошая работа".

Лидер " Автомайдана " Дмитрий Булатов, движения автомобилистов, поддерживающих Майдан, был якобы похищен в январе 2014 года в Киеве неизвестными, он обвинял в этом "русский спецназ". Но в конце 2014 года соратники Булатова признали, что похищение было инсценировано. После переворота Булатов с марта по декабрь 2014 года был министром молодёжи и спорта Украины.