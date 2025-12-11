Каждый четвертый вопрос на прямую линию с Путиным поступает через MAX

https://ria.ru/20251211/max-2061349417.html
Каждый четвертый вопрос на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает через платформу Max, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
