Каждый четвертый вопрос на прямую линию с Путиным поступает через MAX - РИА Новости, 11.12.2025
13:05 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/max-2061349417.html
Каждый четвертый вопрос на прямую линию с Путиным поступает через MAX
© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Каждый четвертый вопрос на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает через платформу Max, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее Кремль опубликовал в Max промежуточные данные по количеству обращений в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
Согласно имеющимся данным, из 868 981 обращения, поступившего по состоянию на 11 декабря 12.00 мск, 210 тысяч вопросов принято через Max.
Самый популярный способ задать вопрос президенту – телефонный звонок. Всего в редакцию программы поступило 347 тысяч звонков.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, "ГигаЧат" Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений
7 декабря, 09:35
 
Владимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Мессенджер Max
 
 
