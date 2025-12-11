Рейтинг@Mail.ru
НАСА потеряло связь со станцией на орбите Марса
04:35 11.12.2025 (обновлено: 11:19 11.12.2025)
НАСА потеряло связь со станцией на орбите Марса
НАСА потеряло связь со станцией на орбите Марса
НАСА потеряло связь со станцией на орбите Марса

НАСА потеряло связь со станцией MAVEN на орбите Марса

© NASA/GSFCCтанция MAVEN в представлении художника
© NASA/GSFC
Cтанция MAVEN в представлении художника
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что пытается восстановить связь с исследующей атмосферу Марса станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN).
Отмечается, что телеметрия MAVEN до выхода на орбиту из-за Красной планеты показывала нормальную работу всех подсистем. После выхода аппарата с темной стороны Марса 6 декабря сеть дальней космической связи НАСА не зафиксировала сигнала от станции.
"Космический аппарат MAVEN агентства НАСА, находящийся на орбите Марса, 6 декабря потерял связь с наземными станциями на Земле. <...> Космический аппарат и оперативные группы расследуют аномалию, чтобы устранить проблему", — говорится в публикации на официальном портале НАСА.
Цель миссии MAVEN — исследование верхних слоев атмосферы и ионосферы планеты, а также ее взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром для изучения потери Марсом атмосферы, понимание процесса даст НАСА представление об истории атмосферы Красной планеты, ее климата, наличия на ней воды и возможности поддержания жизни.
