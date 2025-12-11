НАСА потеряло связь со станцией на орбите Марса

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что пытается восстановить связь с исследующей атмосферу Марса станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN).
"Космический аппарат MAVEN агентства НАСА, находящийся на орбите Марса, 6 декабря потерял связь с наземными станциями на Земле. <...> Космический аппарат и оперативные группы расследуют аномалию, чтобы устранить проблему", — говорится в публикации на официальном портале НАСА.
Цель миссии MAVEN — исследование верхних слоев атмосферы и ионосферы планеты, а также ее взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром для изучения потери Марсом атмосферы, понимание процесса даст НАСА представление об истории атмосферы Красной планеты, ее климата, наличия на ней воды и возможности поддержания жизни.