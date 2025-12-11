НАСА потеряло связь со станцией на орбите Марса

Цель миссии MAVEN — исследование верхних слоев атмосферы и ионосферы планеты, а также ее взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром для изучения потери Марсом атмосферы, понимание процесса даст НАСА представление об истории атмосферы Красной планеты, ее климата, наличия на ней воды и возможности поддержания жизни.