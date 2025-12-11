Рейтинг@Mail.ru
Япония и США провели совместные маневры - РИА Новости, 11.12.2025
06:17 11.12.2025
Япония и США провели совместные маневры
Японские военно-воздушные силы самообороны провели совместные учения с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52, сообщил Объединенный комитет...
Япония и США провели совместные маневры

Япония и США провели совместные маневры с участием бомбардировщиков B-52

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США . Архивное фото
ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Японские военно-воздушные силы самообороны провели совместные учения с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52, сообщил Объединенный комитет начальников штабов японских сил самообороны.
"На фоне того, что ситуация с безопасностью вокруг нашей страны становится все более жесткой, силы самообороны (Японии - ред.) и американские вооруженные силы провели совместные учения. Настоящие учения призваны подтвердить твердую решимость и готовность Японии и США не допускать одностороннего силового изменения статус-кво, а также укрепить силы сдерживания и реагирования союза Японии и США. Учения проходили 10 декабря. Место проведения – над Японским морем. С японской стороны участвовали три истребителя F-35, три истребителя F-15, со стороны США – два B-52", - говорится в сообщении комитета.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Япония признала, что ВМС КНР сообщали об учениях
10 декабря, 07:56
 
