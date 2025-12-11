Япония и США провели совместные маневры

ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Японские военно-воздушные силы самообороны провели совместные учения с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52, сообщил Объединенный комитет начальников штабов японских сил самообороны.
"На фоне того, что ситуация с безопасностью вокруг нашей страны становится все более жесткой, силы самообороны (Японии - ред.) и американские вооруженные силы провели совместные учения. Настоящие учения призваны подтвердить твердую решимость и готовность Японии и США не допускать одностороннего силового изменения статус-кво, а также укрепить силы сдерживания и реагирования союза Японии и США. Учения проходили 10 декабря. Место проведения – над Японским морем. С японской стороны участвовали три истребителя F-35, три истребителя F-15, со стороны США – два B-52", - говорится в сообщении комитета.
Япония признала, что ВМС КНР сообщали об учениях
10 декабря, 07:56