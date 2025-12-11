Рейтинг@Mail.ru
"Это дикость". Малышева жестко отчитала россиян
11.12.2025
"Это дикость". Малышева жестко отчитала россиян
"Это дикость". Малышева жестко отчитала россиян
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача. РИА Новости, 11.12.2025
2025
Врач Малышева назвала самостоятельный прием магния жестью и дикостью

Врач Малышева назвала самостоятельный прием магния жестью и дикостью

Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача.
"Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты", — сказала она.
Для здоровых костей и крепких нервов: как правильно принимать магний
9 января, 20:37
9 января, 20:37
По ее словам, в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема магния.
Малышева отметила, что дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.
"Вы понимаете, что даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть", — посетовала она.
По данным ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, физиологическая потребность в магнии у взрослых составляет не более 420 мг в сутки. У детей — от 55 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста. Но постоянный прием магния извне может превысить суточную норму, т.к. минерал усваивается не только из пищи, но и обладает таким свойством как рециркуляция. Ряд органов (слюнные железы, желудок, печень, толстый и тонкий кишечник) позволяют минералу повторно всасываться в пищеварительном тракте. Организм таким способом получает дополнительное количество магния, даже если рацион ограничен.
Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами
Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами
22 августа 2024, 06:08
 
