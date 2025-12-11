https://ria.ru/20251211/malysheva-2061519769.html
"Это дикость". Малышева жестко отчитала россиян
"Это дикость". Малышева жестко отчитала россиян
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача. РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" раскритиковала
тех, кто принимает магний без назначения врача.
"Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты", — сказала она.
По ее словам, в России
участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема магния.
Малышева
отметила, что дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.
"Вы понимаете, что даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть", — посетовала она.
По данным ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, физиологическая потребность в магнии у взрослых составляет не более 420 мг в сутки. У детей — от 55 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста. Но постоянный прием магния извне может превысить суточную норму, т.к. минерал усваивается не только из пищи, но и обладает таким свойством как рециркуляция. Ряд органов (слюнные железы, желудок, печень, толстый и тонкий кишечник) позволяют минералу повторно всасываться в пищеварительном тракте. Организм таким способом получает дополнительное количество магния, даже если рацион ограничен.