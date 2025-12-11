"Это дикость". Малышева жестко отчитала россиян

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача.

"Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты", — сказала она.

По ее словам, в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема магния.

Малышева отметила, что дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.

"Вы понимаете, что даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть", — посетовала она.