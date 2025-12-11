https://ria.ru/20251211/madueke-2061459173.html
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Назван игрок недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Вингер лондонского "Арсенала" англичанин Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Мадуэке из "Арсенала" признали игроком недели в Лиге чемпионов