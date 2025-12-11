Рейтинг@Mail.ru
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол
 
17:26 11.12.2025 (обновлено: 19:05 11.12.2025)
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Вингер лондонского "Арсенала" англичанин Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T17:26:00+03:00
2025-12-11T19:05:00+03:00
футбол
жюль кунде
спорт
шарль де кетеларе
арсенал (лондон)
брюгге
барселона
лига чемпионов уефа
жюль кунде, спорт, шарль де кетеларе, арсенал (лондон), брюгге, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Жюль Кунде, Спорт, Шарль де Кетеларе, Арсенал (Лондон), Брюгге, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Мадуэке из "Арсенала" признали игроком недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вингер лондонского "Арсенала" англичанин Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду "Арсенал" в гостях разгромил бельгийский клуб "Брюгге" в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Мадуэке отметился дублем.
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Брюгге
0 : 3
Арсенал
25‎’‎ • Нони Мадуеке
47‎’‎ • Нони Мадуеке
(Мартин Зубименди)
56‎’‎ • Габриэль Мартинелли
Календарь Турнирная таблица История встреч
В голосовании англичанин опередил французского защитника "Барселоны" Жюля Кунде, бельгийского полузащитника "Аталанты" Шарля де Кетеларе и израильского полузащитника "Аякса" Оскара Глуха.
Мадуэке 23 года, в текущем сезоне он сыграл 12 матчей и забил три гола за лондонский клуб во всех турнирах. "Арсенал" остается единственной командой, не потерявшей очки за шесть туров основного этапа Лиги чемпионов.
Футбол Жюль Кунде Спорт Шарль де Кетеларе Арсенал (Лондон) Брюгге Барселона Лига чемпионов 2025-2026
 
