Агент украинских спецслужб призналась в подготовке терактов под Воронежем
10:12 11.12.2025 (обновлено: 11:41 11.12.2025)
Агент украинских спецслужб призналась в подготовке терактов под Воронежем
Признательные показания украинского агента "Луфи", которая готовила теракты под Воронежем
Украинский агент "Луфи" готовила теракты под Воронежем. Сотрудники ФСБ установили, что гражданка России Лемещенко Ю.В. в 2023 году заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций, после чего на неё вышли представители украинских спецслужб. Под их руководством она прошла спецподготовку, после чего ее направили в Воронеж для диверсий и терактов на объектах инфраструктуры. Она самостоятельно изготовила взрывчатые вещества, но попала в руки сотрудникам ФСБ, ее осудили по ряду статей УК на 19 лет колонии строгого режима. ФСБ России напоминает, что спецслужбы Украины продолжают активно искать в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. В России за такое сотрудничество предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Видео ЦОС ФСБ России.
Агент украинских спецслужб призналась в подготовке терактов под Воронежем

Украинский агент "Луфи" признала вину в подготовке терактов под Воронежем

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Осужденная украинский агент "Луфи" признала вину в изготовлении взрывчатых веществ и организации диверсионно-террористических актов под Воронежем, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщала, что агент украинских спецслужб с позывным "Луфи" готовила диверсии и теракты в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны РФ в Воронежской области.
"Я на добровольной основе оказывала содействие в организации диверсионно-террористических актов на территории России. В указанных целях я прошла обучение и осуществляла изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. Указанные средства поражения я использовала для подрыва жизненно важной инфраструктуры на территории России. Свою вину признаю полностью", - говорит осужденная на видео ФСБ.
