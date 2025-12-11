https://ria.ru/20251211/lufi-2061301528.html
Агент украинских спецслужб призналась в подготовке терактов под Воронежем
Агент украинских спецслужб призналась в подготовке терактов под Воронежем - РИА Новости, 11.12.2025
Агент украинских спецслужб призналась в подготовке терактов под Воронежем
Осужденная украинский агент "Луфи" признала вину в изготовлении взрывчатых веществ и организации диверсионно-террористических актов под Воронежем
воронеж
Признательные показания украинского агента "Луфи", которая готовила теракты под Воронежем
Украинский агент "Луфи" готовила теракты под Воронежем.
Сотрудники ФСБ установили, что гражданка России Лемещенко Ю.В. в 2023 году заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций, после чего на неё вышли представители украинских спецслужб.
Под их руководством она прошла спецподготовку, после чего ее направили в Воронеж для диверсий и терактов на объектах инфраструктуры. Она самостоятельно изготовила взрывчатые вещества, но попала в руки сотрудникам ФСБ, ее осудили по ряду статей УК на 19 лет колонии строгого режима.
ФСБ России напоминает, что спецслужбы Украины продолжают активно искать в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. В России за такое сотрудничество предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Видео ЦОС ФСБ России.
