Лондон опроверг сообщения о переговорах с Аргентиной по поставкам оружия

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости. Британское правительство опровергло слова аргентинского президента Хавьера Милея о том, что Великобритания ведет переговоры с Аргентиной по снятию ограничений на поставки оружия.

"В настоящее время нет конкретных переговоров с Аргентиной о смягчении Великобританией контроля за экспортом вооружений", - сообщил официальный представитель британского правительства в комментарии изданию Guardian.