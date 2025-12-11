Лондон опроверг сообщения о переговорах с Аргентиной по поставкам оружия

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости. Британское правительство опровергло слова аргентинского президента Хавьера Милея о том, что Великобритания ведет переговоры с Аргентиной по снятию ограничений на поставки оружия.
Ранее Милей в интервью газете Telegraph заявил, что Аргентина ведет переговоры с Великобританией о смягчении ограничений на поставки вооружений.
Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН
27 ноября, 02:19
"В настоящее время нет конкретных переговоров с Аргентиной о смягчении Великобританией контроля за экспортом вооружений", - сообщил официальный представитель британского правительства в комментарии изданию Guardian.
Представитель добавил, что суверенитет Фолклендских островов "не подлежит обсуждению" и что Великобритания будет защищать право его на самоопределение. Однако он отметил, что страна рассчитывает на углубление сотрудничества с Аргентиной в областях торговли, науки и культуры.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.