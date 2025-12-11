Рейтинг@Mail.ru
Лондон опроверг сообщения о переговорах с Аргентиной по поставкам оружия - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/london-2061309590.html
Лондон опроверг сообщения о переговорах с Аргентиной по поставкам оружия
Лондон опроверг сообщения о переговорах с Аргентиной по поставкам оружия - РИА Новости, 11.12.2025
Лондон опроверг сообщения о переговорах с Аргентиной по поставкам оружия
Британское правительство опровергло слова аргентинского президента Хавьера Милея о том, что Великобритания ведет переговоры с Аргентиной по снятию ограничений... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:44:00+03:00
2025-12-11T10:44:00+03:00
в мире
великобритания
аргентина
фолклендские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20251127/oon-2057872751.html
https://ria.ru/20250527/argentina-2019240889.html
великобритания
аргентина
фолклендские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, аргентина, фолклендские острова
В мире, Великобритания, Аргентина, Фолклендские острова
Лондон опроверг сообщения о переговорах с Аргентиной по поставкам оружия

Лондон опроверг сообщения о ведении переговоров с Аргентиной по поставкам оружия

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости. Британское правительство опровергло слова аргентинского президента Хавьера Милея о том, что Великобритания ведет переговоры с Аргентиной по снятию ограничений на поставки оружия.
Ранее Милей в интервью газете Telegraph заявил, что Аргентина ведет переговоры с Великобританией о смягчении ограничений на поставки вооружений.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН
27 ноября, 02:19
"В настоящее время нет конкретных переговоров с Аргентиной о смягчении Великобританией контроля за экспортом вооружений", - сообщил официальный представитель британского правительства в комментарии изданию Guardian.
Представитель добавил, что суверенитет Фолклендских островов "не подлежит обсуждению" и что Великобритания будет защищать право его на самоопределение. Однако он отметил, что страна рассчитывает на углубление сотрудничества с Аргентиной в областях торговли, науки и культуры.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
Мальвинские (Фолклендские) острова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин
27 мая, 04:18
 
В миреВеликобританияАргентинаФолклендские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала