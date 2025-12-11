https://ria.ru/20251211/ljudi-2061293617.html
Во Внуково оценили ситуацию после снятия ограничений
Во Внуково оценили ситуацию после снятия ограничений
Скоплений людей в аэропорту "Внуково" после снятия ограничений не наблюдается, говорится в сообщении аэропорта. РИА Новости, 11.12.2025
Во Внуково оценили ситуацию после снятия ограничений
Скоплений людей в аэропорту Внуково после снятия ограничений нет