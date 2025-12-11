Во Внуково оценили ситуацию после снятия ограничений

"Скоплений людей в терминале нет", - говорится в сообщении.

В воздушной гавани добавили, что сейчас осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов. Пассажирам рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот.