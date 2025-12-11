Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково оценили ситуацию после снятия ограничений
09:38 11.12.2025
Во Внуково оценили ситуацию после снятия ограничений
Скоплений людей в аэропорту "Внуково" после снятия ограничений не наблюдается, говорится в сообщении аэропорта. РИА Новости, 11.12.2025
Внуково (аэропорт)
Скоплений людей в аэропорту Внуково после снятия ограничений нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Скоплений людей в аэропорту "Внуково" после снятия ограничений не наблюдается, говорится в сообщении аэропорта.
"Скоплений людей в терминале нет", - говорится в сообщении.
В воздушной гавани добавили, что сейчас осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов. Пассажирам рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот.
Внуково (аэропорт)
 
 
