Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ldpr-2061463013.html
В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код
В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код - РИА Новости, 11.12.2025
В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код
Следует разрешить оплату проезда на общественном транспорте постфактум через QR-код или мобильное приложение в течение 24 часов после официального... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:32:00+03:00
2025-12-11T17:32:00+03:00
общество
москва
мосгортранс
лдпр
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg
https://ria.ru/20251210/kriminal-2061128039.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fc103bf981614182a80ce20260204d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мосгортранс, лдпр, московская городская дума
Общество, Москва, Мосгортранс, ЛДПР, Московская городская дума
В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код

В ЛДПР предложили оплату проезда на общественном транспорте постфактум

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг ЛДПР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следует разрешить оплату проезда на общественном транспорте постфактум через QR-код или мобильное приложение в течение 24 часов после официального предупреждения, данное предложение будет направлено в правительство Москвы и Мосгортранс, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
В беседе с агентством она рассказала, что на этой неделе в СМИ появилась информация о случае, когда в Москве контролер высадила на мороз мать с годовалым ребенком и пятилетним сыном. По имеющимся данным, женщина хотела оплатить проезд, но у нее отобрали банковскую карту и оставили с детьми на улице.
"Депутаты ЛДПР подготовят запрос в прокуратуру для проверки как действий контролера, так и внутренних регламентов перевозчика на соответствие федеральному законодательству. Но одной проверкой дело не должно ограничиться. Необходимо незамедлительно принять ряд предложений, например разрешить оплату проезда постфактум через QR-код в салоне или мобильное приложение в течение 24 часов после официального предупреждения", - сказала Воропаева.
Кроме того, по ее словам, следует внедрить сезонный фактор в правила пользования городским и наземным транспортом, а именно при температуре ниже минуса 10 градусов и при положительной температуре в 30 градусов высадка беременных женщин должна быть полностью запрещена, независимо от обстоятельств.
"Предложения будут направлены в правительство Москвы и Мосгортранс. Пора перестать прятаться за инструкциями, забывая об их духе и пренебрегая моралью. Общественный транспорт существует для людей, а не люди - для правил проезда и муштры. Необходимо адаптировать регламенты и правила к реальной жизни с учетом человеческого фактора и сезонных рисков", - заключила она.
Международный форум инноваций БРИКС Облачный город - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро
10 декабря, 14:55
 
ОбществоМоскваМосгортрансЛДПРМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала