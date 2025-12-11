В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следует разрешить оплату проезда на общественном транспорте постфактум через QR-код или мобильное приложение в течение 24 часов после официального предупреждения, данное предложение будет направлено в правительство Москвы и Мосгортранс, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
В беседе с агентством она рассказала, что на этой неделе в СМИ появилась информация о случае, когда в Москве контролер высадила на мороз мать с годовалым ребенком и пятилетним сыном. По имеющимся данным, женщина хотела оплатить проезд, но у нее отобрали банковскую карту и оставили с детьми на улице.
"Депутаты ЛДПР подготовят запрос в прокуратуру для проверки как действий контролера, так и внутренних регламентов перевозчика на соответствие федеральному законодательству. Но одной проверкой дело не должно ограничиться. Необходимо незамедлительно принять ряд предложений, например разрешить оплату проезда постфактум через QR-код в салоне или мобильное приложение в течение 24 часов после официального предупреждения", - сказала Воропаева.
Кроме того, по ее словам, следует внедрить сезонный фактор в правила пользования городским и наземным транспортом, а именно при температуре ниже минуса 10 градусов и при положительной температуре в 30 градусов высадка беременных женщин должна быть полностью запрещена, независимо от обстоятельств.
"Предложения будут направлены в правительство Москвы и Мосгортранс. Пора перестать прятаться за инструкциями, забывая об их духе и пренебрегая моралью. Общественный транспорт существует для людей, а не люди - для правил проезда и муштры. Необходимо адаптировать регламенты и правила к реальной жизни с учетом человеческого фактора и сезонных рисков", - заключила она.
В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро
10 декабря, 14:55