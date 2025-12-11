В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следует разрешить оплату проезда на общественном транспорте постфактум через QR-код или мобильное приложение в течение 24 часов после официального предупреждения, данное предложение будет направлено в правительство Москвы и Мосгортранс, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

Кроме того, по ее словам, следует внедрить сезонный фактор в правила пользования городским и наземным транспортом, а именно при температуре ниже минуса 10 градусов и при положительной температуре в 30 градусов высадка беременных женщин должна быть полностью запрещена, независимо от обстоятельств.