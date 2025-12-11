Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения России к НАТО по гарантиям безопасности от декабря 2021 года являются последним шансом спасти те достижения в европейской безопасности, которые есть сейчас и которые Запад пытается растоптать вместе с ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нельзя обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. И ровно это заложено в основу предложений декабря 2021 года, которые президент (РФ Владимир - ред.) Путин выдвинул и которые госпожа Валтонен (глава МИД Финляндии - ред.) отметает как неприемлемые, поскольку они перечеркнут десятилетия прогресса в области европейской безопасности. Я хочу, чтобы она услышала - эти предложения, это последний шанс спасти те достижения в области европейской безопасности, которые имеются", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Кроме того, отметил он, сейчас Запад вместе с ОБСЕ пытается растоптать все достижения коллективной безопасности.
Во вторник Валтонен заявила о том, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто". Ранее то же самое утверждение дословно озвучила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему Валтонен не знает историю, и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии. Также представитель российского МИД напомнила и о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России с 1918 года ("Великая Финляндия" - идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии и Швеции; "Суоми" - название самой страны "Финляндия" на финском языке).
В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагалось, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял тогда РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Европе опять неймется, заявил Лавров
Вчера, 13:09