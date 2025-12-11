Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061362359.html
Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность
Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность - РИА Новости, 11.12.2025
Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность
Предложения России к НАТО по гарантиям безопасности от декабря 2021 года являются последним шансом спасти те достижения в европейской безопасности, которые есть РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:38:00+03:00
2025-12-11T13:38:00+03:00
в мире
россия
финляндия
украина
сергей лавров
кайя каллас
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061317870.html
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061352133.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, украина, сергей лавров, кайя каллас, мария захарова, нато, обсе, советская россия
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Мария Захарова, НАТО, ОБСЕ, Советская Россия
Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность

Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 г шансом спасти безопасность в Европе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения России к НАТО по гарантиям безопасности от декабря 2021 года являются последним шансом спасти те достижения в европейской безопасности, которые есть сейчас и которые Запад пытается растоптать вместе с ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нельзя обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. И ровно это заложено в основу предложений декабря 2021 года, которые президент (РФ Владимир - ред.) Путин выдвинул и которые госпожа Валтонен (глава МИД Финляндии - ред.) отметает как неприемлемые, поскольку они перечеркнут десятилетия прогресса в области европейской безопасности. Я хочу, чтобы она услышала - эти предложения, это последний шанс спасти те достижения в области европейской безопасности, которые имеются", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
Вчера, 11:20
Кроме того, отметил он, сейчас Запад вместе с ОБСЕ пытается растоптать все достижения коллективной безопасности.
Во вторник Валтонен заявила о том, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто". Ранее то же самое утверждение дословно озвучила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему Валтонен не знает историю, и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии. Также представитель российского МИД напомнила и о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России с 1918 года ("Великая Финляндия" - идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии и Швеции; "Суоми" - название самой страны "Финляндия" на финском языке).
В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагалось, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял тогда РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Европе опять неймется, заявил Лавров
Вчера, 13:09
 
В миреРоссияФинляндияУкраинаСергей ЛавровКайя КалласМария ЗахароваНАТООБСЕСоветская Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала