Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения России к НАТО по гарантиям безопасности от декабря 2021 года являются последним шансом спасти те достижения в европейской безопасности, которые есть сейчас и которые Запад пытается растоптать вместе с ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.